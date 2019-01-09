МИД РФ указал послу Японии на искажение сути договоренностей Путина и Абэ

22:51

Недавние заявления японских властей по вопросу возможной передачи Курильских островов «грубо искажают суть договоренностей» лидеров России и Японии, заявил замглавы МИД РФ Игорь Могулов. Соответствующую позицию он озвучил на встрече с послом Японии в РФ Тоёхисой Кодзуки, которого вызвали в российское ведомство.

По словам Моргулова, в Москве «обратили внимание на высказывания японского руководства» — в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу «перехода территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов». Кроме того, в январе премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что в 2019 году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между двумя странами.

В российском МИДе эти заявления расценили как «попытку искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования». «Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров»,— цитирует «Коммерсант» сообщение пресс-службы министерства.

Как добавил МИД, «принципиальная позиция» России заключается в том, что решение проблемы мирного договора возможно лишь в условиях «создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях», а также при поддержке граждан обеих стран. Решение по территориальному вопросу также должно «основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».