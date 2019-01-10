ВТБ и Сбербанк решили создать авиакомпанию на базе Utair

12:02

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства. Для реализации идеи может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания. Вариант с Utair рассматривается, поскольку у перевозчика большие долги, в первую очередь перед Сбербанком.

По информации издания, Utair могут использовать для проекта путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», — сказал РБК представитель ВТБ.

Utair задолжала 11 банкам по двум общим кредитам 38,6 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы приходится на Сбербанк. 20 декабря 2018 года в Utair был объявлен технический дефолт, поскольку по одному из взятых кредитов не были выплачены проценты на миллиард рублей. Опрошенные газетой эксперты сомневаются, что перевозчик сможет погасить долги.

Осенью глава ВТБ Андрей Костин рассказывал о плане по созданию совместно с другим банком нового регионального перевозчика. По его словам, создаваемая авиакомпания позволит совершать перелеты между городами, минуя Москву.