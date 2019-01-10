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ВТБ и Сбербанк решили создать авиакомпанию на базе Utair

12:02 10.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства. Для реализации идеи может быть использована как существующая, так и вновь созданная авиакомпания. Вариант с Utair рассматривается, поскольку у перевозчика большие долги, в первую очередь перед Сбербанком.

По информации издания, Utair могут использовать для проекта путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», — сказал РБК представитель ВТБ.

Utair задолжала 11 банкам по двум общим кредитам 38,6 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы приходится на Сбербанк. 20 декабря 2018 года в Utair был объявлен технический дефолт, поскольку по одному из взятых кредитов не были выплачены проценты на миллиард рублей. Опрошенные газетой эксперты сомневаются, что перевозчик сможет погасить долги.

Осенью глава ВТБ Андрей Костин рассказывал о плане по созданию совместно с другим банком нового регионального перевозчика. По его словам, создаваемая авиакомпания позволит совершать перелеты между городами, минуя Москву.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, ВТБ, Сбербанк
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 17:18
Гость: Сварог - государственники против троцкистов в Кремле

Вот она 100% коррупция финансовых аферистов из банковской сферы. Об этом уже как-то говорили наши русские экономисты Болдырев и Глазьев. Недаром ЦБ оставил на плаву только свои банки из ТОП-10. Теперь эти банки используют преступно-спекулянскую политику ЦБ через сверх-завышенные проценты по кредитам банкротят реальных хозяев предприятий.
Это самый настоящий рекет со стороны банковских жуликов. Это только первый этапиотьема собственности у реального хозяина. А дальше эти банки передадут или продадут по дешевке эти предприятия своим либерал-троцкистам, типа Иосиф Минц, сбежавшему недавно вместе со своим семейством в Лондон.
\\\\\\\\\
Это банковская мафия. Где здесь государственная политика? Где здесь правильная кредитная политика? Где здесь свободная конкуренция между производителями? Где здесь рынок? Разве это либерализм и либеральная экономика? И они троцкисты-космополиты, они же Пятая колонна что после этого экономика будет расти и развиваться.
10.01.2019, 12:55
Гость: И.А. Крылов

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
10.01.2019, 12:33
Гость: Чиполлино

Судя по аббревиатуре (Utair-Utащи(рус) air(др.слав.)- воздух) они и воздух собираются продавать.
Картина Репина "Прилетели"
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