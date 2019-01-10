Десять лучших музыкальных альбомов 2018 года

Наш портал подводит музыкальные итоги года и предлагает вашему вниманию обзор десяти лучших пластинок 2018-го

1. Монгол Шуудан «Инстинкт агрессивности». Саунд нынешнего «Монгол Шуудана» лучше всего характеризуется словом «броня». Редкостной плотностью звука и феноменальным напором группа напоминает бронепоезд, который не застоялся на запасном пути, а закалился в непрерывных боях. Для пущего эффекта к записи свежего альбома Валерий Скородед привлек своего давнего соратника – Сергея Серякова, исполнившего партии гитары и баса. Выстраивая непробиваемую стену звука и наруливая чудовищный перегруз, музыканты создали материал, менее всего похожий на неповоротливого монстра. Там, где это необходимо, сквозь эту стену прорывается партия трубы, передающая патетический настрой романтиков первых лет революции.

Картина Гражданской войны не может быть объективной без апелляции к произведениям той эпохи. В «Инстинкте агрессивности» цитат особенно много. Припев «Рояля» базируется на словах народной частушки «опосля в рояль нас…ли – чудно время провели». «Финский нож» написан на стихи Сергея Есенина. В основу «Встречи» положено стихотворение поэта-баталиста Алексея Суркова о случайной встрече в пивной красноармейца со своим бывшим мучителем.

2. Северный Флот «ИNOЙ». Третий альбом «Иной» - некий рывок, который группа осуществляет по всем направлениям. Уже в названии заложено намерение сделать иначе, не так, как до этого. Но от себя не убежишь – и открывающая альбом заглавная песня демонстрирует всю степень отчужденности персонажа, подчеркнутую депрессивной индустриальной аранжировкой. Правда, теперь мучительная рефлексия мыслится не как неотъемлемая часть натуры героя, а как проявление его «сумеречного» внутреннего двойника, мешающего жить и двигаться дальше.

Если первые два альбома «Северного Флота» были довольно трудны для восприятия и предполагали колоссальную душевную работу по их постижению, то в «Ином» музыканты делают огромный шаг навстречу слушателю, не изменяя себе и не прогибаясь под форматы. Абсолютно каждый неравнодушный к року (или даже к рэпу) человек обязательно выделит для себя хотя бы одну-две песни из этого альбома. «Северный Флот», несомненно, вышел на иной – качественно новый уровень.

3. Максим Леонидов «Над». В этой записи ощутимы объем, стиль и фактура. Завораживающий «Снегопад» по аранжировке напоминает нынешнего «Старого приятеля», у которого открылось второе дыхание. Приджазованную «Губами из воздуха» осовременил речитатив от питерского рэпера Эрнесто Заткнитесь. «Семь утра» по саунду — чуть ли не зрелая «Агата Кристи». «Синий цвет» - настоящая жемчужина, а вернее топаз, если «плясать» от цветовой гаммы. «Отшельник» - забавный гибрид тяжелого рок-н-ролла и прозрачного сиртаки (да к тому же с актерской манерой пения Леонидова». «Встречный ветер» - хит с большой буквы, который можно поставить на одну ступень с «секретовской» «Домой». «Он ушел на восток» - аскетичная баллада, которая будет одинаково уместной на квапртирнике, титрах или похоронах.

В альбоме преобладают композиции на стихи профессиональных поэтов. Есть и пара текстов самого Леонидова, но, к счастью, без былых несуразностей. «Ангел, змея и крест» - гимн Питеру в стиле «Несчастного случая». «Ловец» не оставит равнодушным ни одного мужчину, у которого подрастает озорной пацаненок.В альбоме используется и электроника, но строго дозировано — только там, где надо показать внутренние противоречия героев или затягивающую бездну («Снегопад», «7 утра»). Всё вышеизложенное можно смело считать рецептом идеального альбома.

4. Good Times «Просто сложно понять». «Костромские сумасброды» Good Times выгодно отличаются от многих своих коллег самоиронией и умением развернуть предлагаемую бытовушную ситуацию на 180 градусов. Уже в первой песне «Бельмондо» из нового альбома ««Просто сложно понять» отвергнутый ловелас обиженно парирует, что у него внешность Бельмондо. Но в том-то и дело, что французский актер не красив, а харизматичен, и вне контекста фильмов с собственным участием мог бы смотреться довольно бледно! Вкрапления из русского фольклора и разряжающие обстановку балканские соло на духовых окончательно обесценивают страдания персонажа.

Эффект неожиданности — вообще одно из самых сильных мест «Гудтаймс». Песня «Твои глаза» вполне могла бы вписаться в арсенал русских рок-баллад о несчастной любви — если бы не матерное слово в припеве, мгновенно выбивающее слушателя из зоны комфорта и вскрывающее недюжинный комический потенциал песни. А в суровом рэпе «Ой, мама» ситуация зеркальна: сначала музыканты нагнетают страсти, описывая брутальных фриков, но в финале изящно разряжают обстановку цитатой из всеми любимого советского мультика. Получилось даже еще смешнее, чем в предыдущем случае.

5. Immigrantes «Про это». Язвительные краснодарские мечтатели Immigrantes разродились вторым альбомом за шесть лет. Песни для обеих пластинок были написаны одновременно, так что нам остается получить вторую порцию воздушных, но при этом наваристых зарисовок Евгения Кострыгина («НЕТ»») и Евгения Кузёмина («ДРЫНК») о том, что находится с тобою в одной комнате или непосредственно за окном, но это так трудно выразить словами и подвергнуть точному определению.

«Про это» - даже не про любовь, как в одноименном стихотворении Маяковского, а про нашу неказистую, неустроенную и суетливую городскую жизнь. Пересаженные на пыльную и каменистую почву цветы вполне прижились, но им так не хватает краснодарского солнца, лёгкого бриза и терпкого привкуса на губах. Всего этого добра с лихвой в аранжировках, где старинный танец падеспань описывается языком блюза, плетет свои хрупкие узоры серфовая гитара и властно уносит теплыми звуками своих клавишных в золотые 60-е «запрещенный барабанщик» Виктор Пивторыпавло. А в текстах Евгения Кузёмена по-прежнему ощутимы горечь потерь разочарование вечного иммигранта, накрепко привязанного теперь к своему компьютеру и телевизору.

6. Громыка «Вольфрам и молибден». Каждый альбом «Громыки» посвящен какой-нибудь глобальной проблеме, и четвертый — не исключение. «Вольфрам и молибден» прослеживает, как современный мир стремительно утрачивает мужское начало. Тема феминизации была затронута по касательной еще в предыдущем альбоме группы «Нашатырь». Как мы помним, в песне «Ты моя Гага» развенчивалось хабальство некоторых представительниц прекрасного пола, а в «Женщинах тяжелого поведения» делается убедительный вывод о присущем всем представительницам слабого пола сложном характере

В «Вольфраме и молибдене» тенденция приобретает еще более угрожающие масштабы. Герой песни «Твое электронное табло» находится в гармонии со всем животным миром, но не может найти общий язык со своей спутницей, делающей равнодушную мину в ответ на любую его инициативу. Комплименты, щедро источаемые некой диве в «Ну-ка полетай», не способны ее окрылить. В «Комплексном обеде», напротив, старания мастерицы на все руки не может оценить занятый непрерывным процессом потребления субъект. Мужская суть здесь совершенно выхолащивается, оставляя лишь одну пустую и бессмысленную, хотя при этом и фотогеничную оболочку. Тестостерон оказывается излишним среди сплошных парфюмерно-маникюрных реалий. Мужчина способен воздействовать на женщину лишь «воздушно-капельным путем» - то есть воспринимается как досадный вирус («Артем»).

7. Дельфин «442». В альбоме «442» Дельфин остаётся верен своему излюбленному методу – экспрессионизму. Лейтмотивом всех песен, так или иначе, становится разрыв. Страдание для Дельфина гораздо ценнее обстоятельств, его порождающих. Блестяще это отражено в темном утонченном вальсе «660» - о мальчике, затерянном на карнавале. Дальнейших справок автор не даёт, поэтому мы вольны сами додумать: ребенок сам пропал, его бросили или убили. Точно так же можно гадать и об источниках вдохновения Дельфина: «Нелюбовь» Звягинцева или, может, «ОНО» Стивена Кинга?

Постоянно меняется оптика и в аранжировке «713». Резко очерченный EBM в куплетах сменяется обманчиво безмятежными припевами, а гитарные соло прозрачны. «442» - альбом для тех, кто разуверился почти во всём и готов поставить на кон собственную жизнь, не заручившись при этом никакими гарантиями. Кто готов разрушить и собрать себя заново в новом порядке. Рая в конце пути никто не гарантирует да и единственный ориентир радуга может обернуться бесформенным коричневым пятном. Но скучно точно не будет да и удивляться придётся не раз.

8. Монеточка «Раскраски для взрослых». Монеточку, растиражированную донельзя, небезосновательно сравнивают с Земфирой. Её второй альбом, вышедший на солидном лейбле «М2» обратил на себя внимание. Отчасти это произошло благодаря усложнившимся аранжировкам. Ведь раньше Лиза пела, аккомпанируя себе на электропианино, а теперь у неё «взрослое» синти-поповое звучание. Электронный саунд песен не бьёт в лоб, не вызывает чувство отупения, а приятно обволакивает. Местами он отсылает к кооперативной попсе 90-х – достаточно послушать, «Каждый раз» или «Нимфоманку», чтобы вспомнить о казавшихся некогда прогрессивными Лике МС и Ладе Дэнс.

Нельзя не отметить некоторых удачных находок, вроде этно-электроники в духе «Ивана Купалы» в «Кумушках» или величественной оркестровой коды в «Пост-пост». Но, в целом, музыкальная составляющая альбома ценна лишь постольку, поскольку не мешает восприятию сильных и многоступенчатых текстов певицы. Они по-прежнему ошеломляют и вызывают ожесточенные споры. Монеточка, как и Сергей Шнуров, работает не столько с фактами реальной действительности, сколько с паттернами массового сознания. Недаром в «Пост-пост» она декларирует жизнь в эпоху погибшего модерна, а альбом называется «Раскраски для взрослых».

9. Сергей Бобунец «Нормально все». Альбом построен по принципу путешествия в глубины духа. Первая песня «Некуда бежать» написана от лица полностью дезориентированного человека, пытающегося активными географическими перемещениями компенсировать ощущение внутренней пустоты. В «Глубине» он понимает, что лучший способ разобраться с навалившимися проблемами – уход в себя. А там уж можно диктовать окружающим свои правила игры, действуя по принципу «улыбайся – это всех раздражает» и говорить «все нормально» даже если ты по-прежнему не обрел до конца твердой почвы под ногами.

Дебютный диск Сергея Бобунца – о той зыбкой гармонии, которую ты ощущаешь здесь и сейчас в минуту редкого затишья после изнурительных боев с самим собой. Этому позитиву веришь безоговорочно, потому что он куплен слишком высокой ценой и в любую секунду может улетучиться вновь (см. дизайн обложки диска). Да и как не верить, если, исходя из разбросанных в альбоме цитат, себе в союзники Буба взял Осипа Мандельштама, Игоря Северянина, Виктора Цоя, «Наутилус Помпилиус» и героя фильма «Юность Максима». Уж не говоря о Юлии Чичериной и Николае Ротове с которыми вместе исполняется очередной гимн екатеринбургских рокеров «Огни Урала».

10. Во Времени «Воспрять». Группа московского рок-исполнителя Николая Подрольского существует уже 9 лет. Сначала она называлась «Иначе». Однако совершенно некстати Юрий Шевчук назвал так альбом «ДДТ». Название тут же потеряло свою уникальность, к тому же расплодились, как грибы после дождя, многочисленные группы-тезки альбома. Немного поразмыслив, Подорольский дал своей команде новое имя - «Во Времени». Для дебютной пластинки лучшего маркера не подобрать. Ибо речь здесь идет не только и не столько о столблении своего места в пространстве и во времени, а о конфликте временного и вечного, который положен в основу абсолютно всех песен пластинки.

«Воспрять» - альбом о личном воскресении и о внутренних суете и раздрае, мешающих примириться человеку с Богом. На уровне аранжировок этот конфликт ощутим почти физически. Тяжелые металлические партии гитары передают томление духа, изнемогающего под гнетом обстоятельств. Тревожные клавишные – покаянное напряжение бытия. Пронзительные скрипичные экзерсисы – молитвенное горение и голос совести в человеке. Цементирующим элементом этих разнонаправленных векторов является голос Подорольского, умеющий быть и нежно лиричным («Предчувствие осени»), и рокочуще агрессивным («Зачем»).

Обложки альбомов предоставлены издателем