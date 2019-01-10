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Производство российского самолета МС-21 оказалось под угрозой

10:01 10.01.2019
Самолет МС-21
Фото с сайта wikipedia.org
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Российский самолет МС-21 из-за санкций США может остаться без материалов, необходимых для его композитного крыла, пишет "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджеров отрасли и чиновника из аппарата правительства.

После того, как в американский черный список попали АО "Аэрокомпозит" (структура ОАК) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (структура "Ростеха"), США и Япония (компании Hexcel и Toray Industries) прекратили поставлять в РФ компоненты, необходимые для создания удлиненного композитного крыла, которое позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Оставшихся запасов хватит на шесть самолетов, отметил источник в отрасли. Ожидать, что поставки возобновятся, в ближайшее время не приходится, так что остается либо закупать композиты в Китае (но они в два раза толще и тяжелее тех, что используются сейчас), либо ждать, когда российские предприятия научатся производить продукцию, сопоставимую по характеристикам с американской и японской.

Третий, самый радикальный вариант - отказаться от композитного крыла и выполнить его из металла; однако это лишит лайнер его основного преимущества. Кроме того, потребуется проводить повторный цикл испытаний.

Как напоминает "Интерфакс", на данный момент собрано три самолета МС-21, четвертый находится в работе. Весь проект оценивается более чем в 450 млрд рублей.

Темы: Авиастроение, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 17:30
Гость: *

Не надо столь убого переводить стрелки.
10.01.2019, 16:44
Гость: славянин - ложь довлеет над Россией

Странно что никто во власти и около нее не говорит о причинах сегодняшнего тотального отставания России в технологиях, в развитии экономики в целом. Причины простые сегодняшние временщики построили у нас не либерализм, а воровской троцкизм. Никакие он не либералы, это зашоренная заидеологизированная каста аферистов и жуликов.
10.01.2019, 16:35
Гость: Не хочешь слушать Гозмана

...слушай Амнуэля, он тебя научит Родину любить. Вы с ним духовные братья.
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