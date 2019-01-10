МВД отрицает участие в похоронах криминального авторитета в Амурске

13:59

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.

В прокуратуре агентству сказали, что городского прокурора на похоронах тоже не было, он находился в Хабаровске.

Стоп-кадр видео в YouTube

В соцсетях распространилась видеозапись с похоронной процессией. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, «смотрящего» Юрия Зарубина, в связи с чем в городе перекрыли движение и посыпали дороги песком. В комментариях к ролику говорилось, что якобы гроб несут глава управления внутренних дел и прокурор.

Ирина Щеголева назвала недостоверной информацию о перекрытии движения — участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД пресекли попытки и выписали нарушителям штрафы. Собеседница уточнила, что похороны состоялись 8 января.

Человек, который разместил видео и посты к нему, установлен. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал, рассказала начальник пресс-службы местного главка МВД.