]]> ]]>
Главная В России Новости

МВД отрицает участие в похоронах криминального авторитета в Амурске

13:59 10.01.2019

Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.

В прокуратуре агентству сказали, что городского прокурора на похоронах тоже не было, он находился в Хабаровске.

Стоп-кадр видео в YouTube

В соцсетях распространилась видеозапись с похоронной процессией. Утверждалось, что в Амурске хоронили криминального авторитета, «смотрящего» Юрия Зарубина, в связи с чем в городе перекрыли движение и посыпали дороги песком. В комментариях к ролику говорилось, что якобы гроб несут глава управления внутренних дел и прокурор.

Ирина Щеголева назвала недостоверной информацию о перекрытии движения — участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД пресекли попытки и выписали нарушителям штрафы. Собеседница уточнила, что похороны состоялись 8 января.

Человек, который разместил видео и посты к нему, установлен. Он ранее был поставлен на учет в полиции. Вчера его вызывали в отделение для беседы, он не смог пояснить, почему он это сделал, рассказала начальник пресс-службы местного главка МВД.

Темы: Хабаровский край, Криминал, Правоохранительные органы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2019, 17:46
Гость: Сергей

А кто шел в процессии? Простые амурчане? Все так любили вора Зарубина?
10.01.2019, 17:19
Гость: такс

Да хотим и заодно объяснение По чему за 10 лет население этого города уменьшилось процентов на 20
10.01.2019, 17:19
Гость: Александр Павлович

Может быть, их просто в качестве грузчиков подрядили? зарплата-то в МВД маленькая, а тут появился шанс подработать!
Все комментарии (28)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.