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Россиянам старше 80 лет повысили пенсии

10:15 10.01.2019
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Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, с 1 января получают надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.

Однако эта выплата положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Если у россиянина пенсия социальная или по потере кормильца, то по достижении 80-летнего возраста она не увеличится.

Кроме того, не изменится размер пенсии по возрасту у инвалидов первой группы, поскольку они уже получают фиксированные выплаты в двойном размере.

В ПФР отметили, что граждане могут увеличить выплаты еще на 1,2 тысячи рублей. Их ежемесячно могут начислять пенсионерам для расчетов с трудоспособными гражданами, занятыми уходом и присмотром. В некоторых регионах страны при этом действует повышающий коэффициент, тогда надбавка может быть еще больше.

Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год. Выплаты происходят ежемесячно вместе с пенсией.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 22:00
Гость: Отцу

я уже трм его срока голосую против него.А ты,лично ты,все еше голосовал за него?Так чего стоит твое присоединение,баран убогий!
10.01.2019, 20:52
Гость: Вот это

настоящий Рывок-с-Колен! По путински рванули!
Даешь абонемент на льготный поэтажный проезд в лифте тем кому за 90!!
10.01.2019, 19:26
Гость: Отец

Присоединяюсь к вашему пожеланию!
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