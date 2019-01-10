Россиянам старше 80 лет повысили пенсии

10:15

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, с 1 января получают надбавку к пенсии в размере 5334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году, сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.

Однако эта выплата положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Если у россиянина пенсия социальная или по потере кормильца, то по достижении 80-летнего возраста она не увеличится.

Кроме того, не изменится размер пенсии по возрасту у инвалидов первой группы, поскольку они уже получают фиксированные выплаты в двойном размере.

В ПФР отметили, что граждане могут увеличить выплаты еще на 1,2 тысячи рублей. Их ежемесячно могут начислять пенсионерам для расчетов с трудоспособными гражданами, занятыми уходом и присмотром. В некоторых регионах страны при этом действует повышающий коэффициент, тогда надбавка может быть еще больше.

Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год. Выплаты происходят ежемесячно вместе с пенсией.