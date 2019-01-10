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В ХМАО восьмерых подростков обвинили в совершении 37 преступлений

10:20 10.01.2019
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Восемь подростков из Нижневартовска (ХМАО) предстанут перед судом по обвинению в совершении 37 преступлений, среди которых угоны, кражи и разбой, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми подростков в совершении 37 преступлений, в числе которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества... Каждому из обвиняемых инкриминируется от 1 до 14 эпизодов", - говорится в сообщении.

Так, потерпевшими по данным фактам признаны более 20 человек. В частности, следователи уточняют, что в 2018 году подростки угоняли отечественные автомобили в Сургуте, Нижневартовске и Пыть-Яхе, а также похищали оставленные в салонах деньги, телефоны, аудиотехнику.

"На одном из угнанных автомобилей в городе Сургуте подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Один из автомобилей, угнанный в городе Нижневартовске, обвиняемые сожгли, надеясь таким образом скрыть совершенный угон", - отмечают в следственном управлении.

Кроме того, по данным ведомства, в мае 2018 года двое из них напали на женщину в Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Остановить их удалось случайному прохожему. Следствие поясняет, что на момент преступлений всем обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет, четверо из них находились под домашним арестом, однако нарушили эту меру пресечения, в связи с чем оказались под стражей.

"По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СУСК.

Следователи также выяснили, что подростки в большинстве своем воспитываются в благополучных семьях, однако имеют посредственные характеристики, систематически прогуливают занятия в школах, учатся плохо. Практически все из них состоят на учете в органах профилактики, а трое даже имеют судимости за аналогичные преступления.

Темы: Подростковая преступность в России, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 15:37
Гость: ABCD

Наглядная демонстрация формализма в школе и МВД- если все совершали преступления будучи поднадзорными МВД, то тут очевидно, что эти органы свою функцию вообще не выполняют.
10.01.2019, 15:11
Гость: Юри_й

да да все от западных фильмов и видео игр, весь криминал 90х вырос в вашем счастливом совке, что же их сделало такими не хорошими, если тогда все было благодать? а каких фильмов чикатило насмотрелся не расскажите, мистер совок?
10.01.2019, 14:27
Гость: НАГ

Судит их надо и жёстко. Не кровожаден я, но беззубость нашего законодательства в отношении "малолетних" отморозков, порой, вызывает много вопросов. Ведь, по сути, это банда рецидивистов, на их счету много преступлений, но сейчас подключатся серьёзные адвокаты и "благополучные" родители, найдут козлов отпущения среди совсем неблагополучных, далее нажим на потерпевших и свидетелей - спасать ребят надо, онижедети! Совсем несмышлёныши, им бы титьку мамкину, а вы их судите...
Посмотрим что будет дальше.
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