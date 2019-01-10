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Волоколамское шоссе в Москве полностью перекрыто из-за подтопления тоннеля

15:46 10.01.2019

Движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны из-за подтопления Тушинского тоннеля.

Стоп-кадр из передачи канала Россия 24

"Сотрудниками ГИБДД по г.Москве перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной ГИБДД..

В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Затопление части Тушинского тоннеля произошло около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки канала имени Москвы. Площадь проседания составила 75 кв.м. В результате на дорогу выливается 40-50 литров воды в секунду. В момент, когда Тушинский тоннель начала заполнять вода, там не было автомобилей. Пострадавших в результате аварии нет.

По предварительной версии, выброс воды из канала имени Москвы мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу.  На устранение последствий потребуется порядка девяти часов. Движение по Волоколамскому шоссе планируют восстановить в пятницу.

Сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. В настоящий момент также прорабатывается временная схема движения по Волоколамскому шоссе.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.01.2019, 18:39
Гость: похоже,что

НАЧАЛОСЬ...
10.01.2019, 17:21
Гость: Патриот России

Визитку Яроша нашли?
10.01.2019, 16:16
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Вот это катаклизма!
Все комментарии (4)
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