Генпрокурор Юрий Чвйка предложил поднять зарплату прокурорам

14:55

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. С соответствующим обращением он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующие предложения, пишут «Известия».

Согласно изменениям, внесенным в 2016 году в закон «О прокуратуре», «размер денежного содержания прокурорских работников повышен и предполагается его дальнейшее увеличение», отмечает в своем письме Юрий Чайка. Однако это генпрокурор считает недостаточным.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», — пишет Чайка в обращении к Дмитрию Медведеву.

В качестве обоснования своих требований Чайка ссылается на опыт зарубежных стран, где прокуроры и судьи имеют схожие права. Кроме того, он недоволен намерениями Следственного комитета России. Его сотрудники требуют увеличения своих доходов до уровня зарплат в прокуратуре. Однако наделение последней надзорными функциями исключает подобное равенство, считает генпрокурор.

Если инициатива генпрокурора получит поддержку, зарплата сотрудников прокуратуры увеличится в среднем с 80 тыс. до 170 тыс. рублей. По подсчетам «Известий», нагрузка на бюджет в итоге вырастет на 4 млрд рублей.