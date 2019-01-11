ФАН просит СК запросить в ЦАР информацию по убийству российских журналистов

10:24

В настоящий момент аффилированный с Михаилом Ходорковским центр «Досье» распространяет в русскоязычном секторе интернета непроверенную информацию относительно гибели в ЦАР трёх российских журналистов: Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.

Опираясь на собственные домыслы, сотрудники центра пытаются связать с трагедией военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского. Одновременно с этим в отдельных либеральных СМИ появляются свои версии произошедшего.

Так, в статье «Новой газеты» под заголовком «Хроника хорошо подготовленной смерти» журналист Денис Коротков сделал ряд предположений, которые следует тщательным образом проверить. В частности, находился ли на месте убийства сотрудник жандармерии Эммануэль Котофио, а также занимался ли он подготовкой бойцов FACA? Общался ли с этим человеком водитель Бьенвеню, перевозивший журналистов по территории ЦАР? Где сейчас находится этот водитель?

Чтобы прояснить эти и другие моменты, связанные с инцидентом, руководство Федерального агентства новостей обращается к Следственному комитету РФ с просьбой запросить в ЦАР всю имеющуюся информацию по этому делу. На её основании станет возможным опровергнуть распространяемые центром «Досье» домыслы и выяснить истинные обстоятельства трагедии.

