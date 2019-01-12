Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

15:52

Специалисты частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р".

"Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…>. Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся", — рассказал РИА Новости директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. При этом Кардашев подчеркнул, что гарантийный срок существования "Спектра-Р" уже истек.

О том, что спутник не выходит на связь, накануне сообщил научный руководитель проекта "Радиоастрон" член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. "Со вчерашнего утра наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда — спутник точно жив", — написал он в Facebook.

Если связь восстановить не удастся, проект придется завершить, сказал ученый.



