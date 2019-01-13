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Чиновница, советовавшая врачам помыть полы в больнице, проведет там уборку

14:21 13.01.2019

Владимирская область оказалась в центре внимания после заявления врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой о том, что врачам аварийной больницы в городе Струнино необходимо помыть полы и повесить занавески. Так она отреагировала на рассказы медиков о проблемах с дорогами. 

Марина Чекунова. Стоп-кадр из видео

Марина Чекунова выступала перед коллективом больницы. Видео ее выступления опубликовала у себя на сайте телерадиокомпания «Губерния 33».

«Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах - как они висят, какой чистоты они? Когда мылись окна в последний раз? Как моются полы, есть ли бахилы», - спрашивает чиновница.

Ее выступление о занавесках и бахилах прерывает женщина из зала, которая упрекнула Чекунову в том, что она говорит «не о том» и объясняет, что в здании идет ремонт, и когда он закончится, тогда можно и говорить о занавесках.

«Нам будет не стыдно повесить занавески, если у нас не будет такого потолка», — пояснила женщина.

На это врио первого замгубернатора заявила, что не нужно ждать этого момента: «А кто мешает вам до того момента почистить дорожку, чтобы зайти в это здание?». «Вы обращаетесь ко мне таким образом, что, как бы, я золотая рыбка и я должна сделать вам все, ну и власти», - добавила она, отметив, что «мы должны вместе работать».

На записи видно, что Марина Чекунова говорит без злобы и попытки устроить все в приказном порядке. Но ее действия и слова вызвали критику.

Накануне стало известно, что Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в данном медучреждении. 

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», - сказала Чекунова в беседе с ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили агентству, что инициатором акции является именно Чекунова, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Высказывание врио замглавы Владимирской области Марины Чекуновой при посещении больницы в Струнино может повлиять на согласование её кандидатуры на пост первого замглавы региона. Зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил ТАСС, что кандидатуры на должность заместителей губернатора будут согласовывать, принимая во внимание профессионализм и опыт, умение общаться с людьми.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал Картухин и добавил, что чиновнице следует принести извинения персоналу струнинской больницы.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 20:37
Гость: buslaif

Кстати, насчёт уборщиц в медучреждениях.В нашей военной поликлинике младший медперсонал по итогам за месяц с учётом премиальных получает на 10 тыс. целковых больше медсестёр. Наверное у начальника ГВМУ МО РФ крыша поехала, но полы в поликлинике блестят, чистота и порядок. Только вот медсестры и врачи начали потихоньку увольняться, народ лечить некому, но на пороге очередь из желающих устроиться санитарками.
13.01.2019, 20:31
Гость: Патриот Золотой Евразии

Она не хамка. Она Золотая Рыбка. Золотым рыбкам чистить дорожки и стирать занавески не положено по статусу.
13.01.2019, 20:27
Гость: buslaif

В больнице, как правило, есть начальник АХО, он же нештатный специалист по ТБ, ПБ, ГОиЧС. В его ведении находится штат младшего медицинского персонала, который и обязан убирать помещения, мыть окна, вешать шторки и занавески,в т.ч. и наводить порядок после завершения строительных работ.
Недаром народ интересовался на собрании состоянием дорог,а она стрелки перевела в другую сторону, мол "сами дураки".Каждый баран должен отвечать за свои причендалы.
В соседнем райцентре в неогороженной яме с водой утонули 2 ребёнка, начальника управляющего системой ЖКХ и мастера участка посадили, главу района уволили за упущение..., назначив на должность вице мэра города.О как!
Через несколько месяцев в этом же райцентре в открытый колодец упал ещё один ребёнок... Уголовное дело завели опять.Опять кого-то посадят,а главу по старой обкатанной традиции, скорее всего, повысят.
Надо бы попристальнее приглядеться к тому,чем занималась эта дама и каковы результаты её работы на прежней должности.А то может быть эта врио губернатора из таких же спецов, которых надо бы уволить, или лучше убрать с глаз долой на повышение.
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