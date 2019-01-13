Чиновница, советовавшая врачам помыть полы в больнице, проведет там уборку

14:21

Владимирская область оказалась в центре внимания после заявления врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой о том, что врачам аварийной больницы в городе Струнино необходимо помыть полы и повесить занавески. Так она отреагировала на рассказы медиков о проблемах с дорогами.

Марина Чекунова. Стоп-кадр из видео

Марина Чекунова выступала перед коллективом больницы. Видео ее выступления опубликовала у себя на сайте телерадиокомпания «Губерния 33».

«Надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах - как они висят, какой чистоты они? Когда мылись окна в последний раз? Как моются полы, есть ли бахилы», - спрашивает чиновница.

Ее выступление о занавесках и бахилах прерывает женщина из зала, которая упрекнула Чекунову в том, что она говорит «не о том» и объясняет, что в здании идет ремонт, и когда он закончится, тогда можно и говорить о занавесках.

«Нам будет не стыдно повесить занавески, если у нас не будет такого потолка», — пояснила женщина.

На это врио первого замгубернатора заявила, что не нужно ждать этого момента: «А кто мешает вам до того момента почистить дорожку, чтобы зайти в это здание?». «Вы обращаетесь ко мне таким образом, что, как бы, я золотая рыбка и я должна сделать вам все, ну и власти», - добавила она, отметив, что «мы должны вместе работать».

На записи видно, что Марина Чекунова говорит без злобы и попытки устроить все в приказном порядке. Но ее действия и слова вызвали критику.

Накануне стало известно, что Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в данном медучреждении.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения. Начало в 13:00», - сказала Чекунова в беседе с ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили агентству, что инициатором акции является именно Чекунова, а за организацию уборки будут отвечать сотрудники областного департамента здравоохранения и персонал поликлиники.

Высказывание врио замглавы Владимирской области Марины Чекуновой при посещении больницы в Струнино может повлиять на согласование её кандидатуры на пост первого замглавы региона. Зампредседателя законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил ТАСС, что кандидатуры на должность заместителей губернатора будут согласовывать, принимая во внимание профессионализм и опыт, умение общаться с людьми.

«Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал Картухин и добавил, что чиновнице следует принести извинения персоналу струнинской больницы.