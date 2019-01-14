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Полиция получила анонимные сообщения о минировании московских аэропортов

13:53 14.01.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Полиция Москвы получила 14 января анонимные сообщения о бомбах, якобы заложенных в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Внуково рассказали, что после звонка о минировании аэропорт начали проверять экстренные службы совместно с кинологами. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. В Домодедово сообщили, что ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности. В Шереметьево и Жуковском на момент написания заметки не комментировали случившееся.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что утром 14 января из торгового центра «Охотный ряд» эвакуировали 500 человек после звонка о минировании. В ТЦ заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

В ноябре 2018 года в Москве эвакуировали более четырех тысяч человек из-за звонков о бомбах, заложенных в 14 торговых центрах. Сообщения о минировании не подтвердились.

В сентябре-декабре 2017 года в России прошли массовые эвакуации торговых центров, кинотеатров, объектов инфраструктуры, учебных заведений и административных зданий из-за анонимных звонков. В МВД РФ говорили, что массовые звонки с угрозами терактов поступали из лагерей сирийских боевиков.

Темы: Москва, Аэропорты и аэровокзалы в России, Борьба с терроризмом в России
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14.01.2019, 14:54
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Кто захочет что-то устроить, явно не будет сообщать.
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