Медведев призвал разобраться с фактами взрыва газа в жилых домах

15:08

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство в части безопасности в области газификации домов. Данный призыв премьер высказал после взрывов в Шахтах и Магнитогорске, передает «Интерфакс».

Медведев отметил, что вследствие второго тяжелого происшествия, связанного со взрывом газа, необходимо проанализировать общую ситуацию и нормативные документы по газоснабжению, включая материалы в сфере надзора, а также проверить ответственных за услуги.

«Ну, и конечно нужно вообще просто провести „разбор полетов“ не только в следственной части, но и в части соответствия этих требований современным подходам», — сказал Медведев. Премьер добавил, что следует оценить, как более грамотно перераспределять обязанности ответственных за оказание услуг и управляющих компаний в этой сфере.

Медведев поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Виталию Мутко вместе с Минстроем, МЧС и рядом других надзорных ведомств.

Утром 14 января в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Пока известно об одном погибшем и семи спасенных. Проверка газовой системы в этом доме проводилась в 2017 году, а в апреле и мае 2018 года там же проводилось техобслуживание внутриквартирного оборудования.

В новогоднюю ночь бытовой газ взорвался в доме на улице Карла Маркса города Магнитогорск. Из-за взрыва обрушился подъезд 10-этажного дома. В результате ЧП погибли 39 человек.