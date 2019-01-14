]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев призвал разобраться с фактами взрыва газа в жилых домах

15:08 14.01.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство в части безопасности в области газификации домов. Данный призыв премьер высказал после взрывов в Шахтах и Магнитогорске, передает «Интерфакс».

Медведев отметил, что вследствие второго тяжелого происшествия, связанного со взрывом газа, необходимо проанализировать общую ситуацию и нормативные документы по газоснабжению, включая материалы в сфере надзора, а также проверить ответственных за услуги.

«Ну, и конечно нужно вообще просто провести „разбор полетов“ не только в следственной части, но и в части соответствия этих требований современным подходам», — сказал Медведев. Премьер добавил, что следует оценить, как более грамотно перераспределять обязанности ответственных за оказание услуг и управляющих компаний в этой сфере.

Медведев поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Виталию Мутко вместе с Минстроем, МЧС и рядом других надзорных ведомств.

Утром 14 января в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Пока известно об одном погибшем и семи спасенных. Проверка газовой системы в этом доме проводилась в 2017 году, а в апреле и мае 2018 года там же проводилось техобслуживание внутриквартирного оборудования.

В новогоднюю ночь бытовой газ взорвался в доме на улице Карла Маркса города Магнитогорск. Из-за взрыва обрушился подъезд 10-этажного дома. В результате ЧП погибли 39 человек.

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Газовая промышленность в России, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2019, 20:00
Гость: Правильно !

Нас они взрывают уже 28 лет. И дома, и троллейбусы, и метро, и поезда, и самолёты. Ельцин, главный хохол, из танков по самому Парламенту стрелял! Басаев, наверное хохол, целую больницу сжёг. Пора с ними заканчивать.
14.01.2019, 20:00
Гость: Михаил

Медведев?
Разобраться?
А вы его разбудить пробовали?
14.01.2019, 19:11
Гость: Патриот России

Есть стабильные подозрения на Яроша...
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.