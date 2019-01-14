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Лавров рассказал о разногласиях Москвы и Токио по мирному договору

16:49 14.01.2019
Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно заявил, что у Москвы и Токио всё ещё сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия. Позиции изначально были диаметрально противоположными», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что политическая воля лидеров Японии и России полностью нормализовать отношения между двумя странами «побуждает... этот диалог активизировать».

Лавров подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды», пишет RT.

Он добавил, что это зафиксировано в Уставе ООН и в многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны.

Первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией прошёл 14 января в Москве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что принадлежность Курильских островов России не подвергается сомнению.

В МИД России также призвали воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Японией. 

Темы: Сергей Лавров, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 00:15
Гость: ТАК

ты бы лучше пёкся об отношениях Израиля и Палестины, ближе надо думать тебе эта заноза.
14.01.2019, 23:40
Гость: Сергею

Сначала договоритесь с американцами, японцы не хозяева в своей стране и островами тоже будут командовать не они. Обещания, договоры, пакты и прочая муть в этом мире ничего не стоят! А вот острова стоят и за них идет возня, отдать легко, вернуть только кровью. С момента распада СССР уже многое поотдавали, в ответ только вражда и санкции, но это еще цветочки...
14.01.2019, 23:12
Гость: Кино!

Во власть пришли воры и торгаши! Они ничего не завоевывали, ничего не создавали, но готовы все своровать, продать и поделить бабло
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