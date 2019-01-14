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Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту

13:07 14.01.2019
Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту
Фото с сайта loboda.com
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Бывшая солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода устроила отповедь работнице московского аэропорта Шереметьево за плохой сервис.

По словам свидетеля скандала, причиной недовольства певицы стало отсутствие сопровождения до VIP-зала, сообщает Lenta.ru. Очевидец утверждает, Лободу должны были встретить у паспортного контроля по прилете в Москву, однако этого не произошло, и она была вынуждена идти пешком.

В процессе общения с сотрудницей Шереметьево певица использовала матерные выражения, а также пообещала привлечь знакомых, чтобы разобраться в ситуации. После этого она ушла вместе со своим охранником. «Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что хочет получать за свои деньги «четкое и правильное» обслуживание.

Осенью минувшего года отменялись концерты из-за серьезной болезни Лободы. 24 октября сообщалось об экстренной госпитализации Лободы. Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 19:45
Гость: Разом нас багато – Нас не подолати!

Ежели требования обоснованы и оплачены, то Светка - молодец!
14.01.2019, 14:55
Гость: stalker

Согласно "Славянского именослова", изданного еще в 19 веке, слово "лобода" имеет тот же смысл что и лебеда. А лебеда типично сорное растение. Вот такие сорняки у нас по стране катаются и настроение некоторым портят.
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