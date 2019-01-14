Светлана Лобода устроила скандал в московском аэропорту

13:07

Бывшая солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода устроила отповедь работнице московского аэропорта Шереметьево за плохой сервис.

По словам свидетеля скандала, причиной недовольства певицы стало отсутствие сопровождения до VIP-зала, сообщает Lenta.ru. Очевидец утверждает, Лободу должны были встретить у паспортного контроля по прилете в Москву, однако этого не произошло, и она была вынуждена идти пешком.

В процессе общения с сотрудницей Шереметьево певица использовала матерные выражения, а также пообещала привлечь знакомых, чтобы разобраться в ситуации. После этого она ушла вместе со своим охранником. «Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что хочет получать за свои деньги «четкое и правильное» обслуживание.

Осенью минувшего года отменялись концерты из-за серьезной болезни Лободы. 24 октября сообщалось об экстренной госпитализации Лободы. Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

