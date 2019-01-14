Прокуратура начала проверку обстоятельств доставки живого человека в морг

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Прокуратура начала проверку обстоятельств, при которых жительница Амурской области была доставлена живой в морг, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"В рамках прокурорской проверки дается оценка работе скорой медицинской помощи, сотрудника МО МВД России "Белогорский", принявшего решение о направлении женщины в морг", - говорится в сообщении.

В минувшее воскресенье, 12 января, врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга.

Жители села Васильевка Белогорского района вызвали сотрудника полиции, после того, как обнаружили родственницу без признаков жизни. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно.

Женщину без сопроводительных документов в 9:40 направили в морг на машине ритуальной службы. Сотрудник морга обнаружил, что поступивший "труп" подает признаки жизни. "Санитар немедленно вызвал реанимацию. В 10:00 пострадавшая была доставлена в реанимацию Белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти", - отметил Данилов.

По его словам, усилия медиков оказались безуспешными и в полдень женщина скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и отравление.

По данному факту управление Следственного комитета РФ по Амурской области начало доследственную проверку.