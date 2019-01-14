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Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

09:37 14.01.2019
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Рано утром 14 января произошел взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, взрыв произошел на девятом этаже. "Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома", - рассказал агентству информированный источник.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены две квартиры на 9-ом и две на 8-ом этажах. Пока подтверждена гибель одного человека. "Информация о погибшем ребенке не подтверждается, погибла женщина", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Всего из здания эвакуировано 140 человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.

Темы: Россия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 20:08
Гость: 48

В советское время также были взрывы газа и разрушения домов. Я лично видел несколько таких домов. По статистике количество взрывов в то время почти такое же как и сейчас. Просто сейчас об этом сразу и везде тараторят. Просто не надо истерить !!!
14.01.2019, 17:29
Гость: Да все только в рашке происходит

А Фукусима, пажары в Калифорнии, не восстановленный новый Орлеан это всё киселёвская пропаганда. Не так ли, кострюлеголовый?
14.01.2019, 16:42
Гость: Ёжкин Кот

Переход на электричество не противоречит интересам торговцев газом.
Для того, чтобы обеспечить возросшие потребности в электричестве этот газ как раз и потребуется. Народ будет пользоваться тем же газом, но предварительно превращённым в электроэнергию.
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