Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области

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Рано утром 14 января произошел взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, взрыв произошел на девятом этаже. "Взрыв произошел на девятом этаже девятиэтажного дома", - рассказал агентству информированный источник.

Отмечается, что в результате взрыва повреждены две квартиры на 9-ом и две на 8-ом этажах. Пока подтверждена гибель одного человека. "Информация о погибшем ребенке не подтверждается, погибла женщина", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

По последним данным, семь человек спасены, еще два человека обнаружены под завалами, их извлекают. Всего из здания эвакуировано 140 человек, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на 9 этаже в 71 квартире.По его словам, всего в пострадавших от взрыва квартирах находились 13 человек.

"По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна", - сказал он.