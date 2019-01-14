Даже отставка Правительства уже не даст Путину дистанцироваться от действий кабмина

Больше половины россиян выступают за то, чтобы отправить Правительство России в отставку

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Левада-центра. За это высказались 53% (23% "определенно за", 30% "скорее за"). Против этого – 40% (14% "определенно нет", 26% "скорее нет"). Основные претензии граждан связаны с социально-экономическими вопросами: кабмин не может справиться с ростом цен, падением доходов населения – 57%, не может обеспечить людей работой – 46%, не заботится о социальной защите населения – 43%, не может справиться с кризисом в экономике – 36% и так далее. Нет претензий лишь у 7% опрошенных.

Заседание правительства РФ. Фото с сайта goverment.ru

Примечательно, что почти все показатели недовольства социально-экономической ситуацией выше, даже чем в кризисном 2008 году. Тогда ответ "низкий профессиональный уровень" [работы] выбрали 7%, сейчас – 18%.

Вероятно, связано это с последними "реформами", которые сильно повлияли на деятельность бизнеса и на уровень жизни граждан. Можно было бы предположить, что такой опрос является скрытым сигналом, который готовит общество и элиты к скорой смене кабмина, что могло бы стать новым "социальным контрактом" с народом, как когда-то был Крым. Однако, сейчас вряд ли отставка Правительства произойдет, хотя сигнал в опросе все же есть, уверен политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

– Можно ли сказать, что этот опрос – некий сигнал о готовящейся отставке Правительства? Или опрос иногда – просто опрос и не значит ничего?

– Нельзя говорить, что этот опрос ничего не значит. В отличие от прошлого кабинета Медведева, когда всем, кто туда приходил в 2012 году, говорили, что если ничего не случится, то вы будете 6 лет тут работать (что и произошло, несмотря на то, что каждые полгода появлялись слухи о скорой отставке Правительства), этот кабинет рассматривался как кабинет двух-трех лет. Но это было на старте в 2018 году, когда не было еще пенсионной "реформы" и не был ясен масштаб падения рейтингов власти.

В нынешней ситуации "реформа" может все ускорить. Не то, чтобы отставка состоится прямо здесь и сейчас, но в перспективе года-двух – вполне.

– Что мешает власти это сделать?

– Есть один очень большой вопрос, на который пока власть сама себе не ответит, не будет предпринимать никаких мер, если совсем уж ситуация не зайдет в тупик: а отставка кабинета министров что-то изменит в общественном мнении на хотя бы среднесрочную перспективу, на перспективу полугода-года? Или ничего не изменит? И если сейчас Правительство является громоотводом, то потом на ком будет концентрироваться негатив?

Потому что вне зависимости от того, кто будет в Правительстве, политика власти и последствия этой политики будут примерно одинаковыми. И пока власть не ответит себе на этот вопрос, никаких действий она предпринимать не будет. К тому же будут наверняка предприниматься какие-то действия, направленные на исправление ситуации без отставок. И говорить о том, что в настоящий момент вопрос об отставке Правительства решен – нельзя.

– А если это поможет отделить в представлениях граждан "хорошего президента" от "плохих министров"?

– Мимо власти не прошли и другие данные соцопроса того же "Левада-центра" о том, что побит исторический рекорд за все время наблюдения – 61% россиян считает, что президент несет полную ответственность за все, что происходит в стране, 20% с небольшим – что частично.

Поэтому здесь сама отставка не позволит Владимиру Путину в глазах большей части общества дистанцироваться от той политики, которую проводит Правительство. Это и раньше было невозможно, а после 29 августа, когда он взял на себя ответственность за пенсионную "реформу" – точно невозможно. Поэтому вопрос очень большой – а что даст отставка Правительства для власти? И ответ пока что – практически ничего не даст. Так что говорить о том, что это решенный вопрос или какой-то сигнал, что это вот-вот состоится, нельзя.

– Но все-таки состоится?

– Она состоится рано или поздно, и это будет раньше 2024 года с вероятностью 95%, но с такой же вероятностью можно утверждать, что это не будет "здесь и сейчас" – в перспективе нескольких недель или месяцев.