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Жилые дома предложено оснастить газовыми плитами с автоотключением

12:19 14.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым в прошедших капитальный ремонт жилых зданиях и новостройках предлагается устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки газа. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия".

"Разработку изменений в законодательство, направленных на профилактику взрывов газа в многоквартирных домах, инициировала председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Все новостройки и дома, прошедшие капитальный ремонт, депутат предлагает оснащать газовыми плитами, оборудованными термоэлектрической системой "газ-контроль". Она заблокирует поступление газа, если пламя конфорки погаснет", - говорится в публикации.

"Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением", - заявила изданию Хованская.

Если в квартире живут дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями, наличие такой газовой плиты становится насущной необходимостью, считает парламентарий. Это, по ее мнению, позволит избежать утечек газа, которые впоследствии могут привести к взрыву, отмечается в статье.

В настоящее время людям действительно ничто не мешает заменить плиту по своему усмотрению, но за этим должны следить контролирующие структуры, также подчеркнула Хованская в беседе с изданием. И если появится норма закона, то за нарушения должны последовать санкции, считает она.

Инициативу парламентария уже поддержали в "Газпроме" министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в свою очередь, настаивает на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку, поясняется в публикации.

Как пишет "Интерфакс", Минстрой еще летом 2018 года внес в правительство "дорожную карту" с предложениями по повышению безопасности потребителей бытового газа. Правительство планирует рассмотреть документ в ближайшее время, сказали "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 19:29
Гость: ВВВ

Ой, не зря в народе говорят, что бабы дуры!
14.01.2019, 19:25
Гость: ВВВ

Не надо советовать фу...ню!В любой современной плите отключение газа совсем несложно заблокировать! Но, ваш совет очень пригодится миллиардерам-коррупционерам.
14.01.2019, 18:07
Гость: Макар

///.электричество не взрывается!...///
Приспичит и взорвётся...если больше нечему...
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