Медведев: дефицит IT-кадров в госаппарате составляет около 1 млн человек

22:15

Дефицит кадров в РФ в условиях развития технологий составляет около 1 млн человек, именно столько специалистов в сфере технологий необходимо переобучить.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

"Вызов, с которым сталкиваются наши страны - это промышленная революция и развитие технологий. Эта тема требует отдельного серьезного обсуждения", - приводит слова премьера ТАСС.

Он обратил внимание на такой аспект, как цифровая повестка дня, которая стала по-настоящему международной и выработка единых цифровых стандартов и правил, электронная коммерция, защита персональных данных, киберугроза - все это требует совместного обсуждения и скоординированных действий.

"Есть проблема - дефицит соответствующих компетенций в госаппарате вплоть до муниципалитетов, отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе. По некоторым оценкам, не знаю насколько они точные, нам нужно переобучить не менее 1 млн специалистов", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что нужно максимально оперативно разработать соответствующие программы переобучения.