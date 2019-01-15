Взрывы газа — что делать?!

Советская система контроля безопасности многоквартирных домов развалилась 28 лет назад, и с тех пор за риски отвечают все и никто

За две недели страну потрясли две трагедии, которые власти связывают с бытовым газом. По официальной версии, и в Магнитогорске, где в последний день минувшего года погибли 39 человек, и в ростовском городе Шахты сегодня, в жилых домах в результате утечки взорвался газ.

© KM.RU, Алексей Белкин

Из-за частых для регионов проблем с отоплением люди обогревают квартиры, включая все конфорки на плитах, и каждую зиму происходит по несколько взрывов газа в многоквартирных домах. Намерено ли государство предпринимать какие-то меры, чтобы такие случаи стали исключительными, а не повторялись ежегодно?

Текущую ситуацию можно и нужно изменить, считает президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Он напомнил, что в 90-х годах в промышленности проблемы были пострашнее, чем в быту: тоже часто происходили взрывы и возгорания. И тогда многие ссылались на устаревшее оборудование и т. п. Однако остановить конвейер смерти удалось с созданием системы предупреждения катастроф.

«Был принят закон о промышленной безопасности, и ответственным за эксплуатацию опасного объекта назначили его собственника, обязав застраховать ответственность, создать необходимые для обеспечения безопасности службы и систему внутреннего контроля. Внешний контроль поручили новому государственному органу — Ростехнадзору. Со скрипом, не спеша, система начала работать и сейчас мы таких катастроф уже не видим. Что касается бытового газа в жилых домах, то в СССР была соответствующая система контроля, но она рухнула, и теперь никто ничего не контролирует.

В Жилищном кодексе прописано, что собственник отвечает за безопасность эксплуатации газового оборудования. Но целостная система так и не возникла, нет единого центра, поэтому собственники, то есть мы с вами, даже не знаем, что на нас такая обязанность возложена. Поэтому надо заново создать систему организационных и технических мер. Следует обеспечить ознакомление собственников квартир с инструкциями по безопасности газового и электрического оборудования. Люди должны научиться грамотно эксплуатировать приборы снабжения, а обученные и аттестованные государственные инспекторы — проверять и консультировать собственников», — рассказал эксперт.

Москаленко отметил, что люди не знают, как поступать, что делать при обнаружении утечки. «Жители в Шахтах почувствовали запах газа, но остались в опасном месте, хотя должно быть правилом: почувствовал — уходи. В крайнем случае, если очень смелый — открой окна. Этому тоже следует обучать», — уточнил эксперт.

Александр Москаленко согласен с идеей о необходимости применения новых технологий для пресечения аварий. «В газ добавляют меркаптан, чтобы мы с вами при его утечке почувствовали запах. А если меня нет в квартире? А если у меня насморк? Надо все-таки в XXI веке переходить на автоматизированную систему безопасности — например, оснастить квартиры датчиками-газоанализаторами. И необязательно их ставить отдельно, можно предложить производителям газового оборудования встраивать датчики в приборы изначально. Помимо них потребуется исполнительный механизм, то есть кран, который перекроет в случае утечки газа мой стояк», — объяснил эксперт.

Известно, что жители дома в Шахтах, где произошла трагедия, ранее не раз замечали запах газа и жаловались в соответствующие службы. Жиличка квартиры, где произошел взрыв, намеревалась в понедельник в очередной раз пойти к газовикам и сообщить о запахе. Не успела…

Депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев уверен, что основную ответственность несут службы, которые не следят должным образом за оборудованием. «Горгазы и облгазы стали коммерческими, у них деньги на первом месте, а вот контроль за газовыми установками неважный. Как производится контроль? Специалист порог квартиры переступил, полторы-две тысячи ему отдай. А сделал он что-нибудь или нет — никто не следит. Каждый, кто приобретает газовую плиту, обязан пройти обучение.

А где вы видели, чтобы кто-то его проводил? Налицо общее падение культуры и ответственности. Я в свое время, как главный инженер на заводе, имел допуски и к газовому хозяйству на производстве. Но для их получения был обязан учиться и сдавать экзамен. С тех пор и помню слова тогдашних учителей: все правила безопасности „написаны кровью“. Если начать игнорировать эти правила, то будут новые смерти. Это мы и видим сегодня», — констатировал парламентарий.

Николай Коломейцев уверен, что жалобы жителей Шахт на холод в квартирах, когда люди вынуждены отапливаться, включая газовые конфорки, лежат в этой же плоскости безответственности. «Наверняка и в этом доме отопление было никаким, и люди подтапливали квартиры газом. Но если вы на ночь оставили печку, она же может и потухнуть. И тогда достаточно любой искры, чтобы был взрыв. И это же не единичный случай! По всей России случается такое», — отметил депутат.

Сопредседатель общественного объединения «Союз жителей», депутат Госдумы Олег Шеин уверен, что новое оборудование должно устанавливать государство, и не следует создавать новые поборы для населения. «Такое оборудование уменьшит риски трагедий, поскольку, если будет утечка, то изменение параметров давления в сети будет зафиксировано, и произойдет автоматическое отключение.

Тем более что существующая система контроля и надзора у нас недостаточно хороша. Но такого рода оборудование, конечно, должно ставиться за счет государства. Включать его установку в обязанность управляющим компаниям – это то же самое, что заставлять людей платить. А государство у нас небедное, и может принимать такого рода решения», – сказал общественник.

Олег Шеин считает, что невозможно всю ответственность за наблюдение за ситуацией в системе газоснабжения возложить на жильцов: основной груз тут должны нести специальные службы. «Человек может только за собственной квартирой следить, а за соседями не сможет. Есть службы, которые посещают квартиры. Вот они и должны следить за целостностью оборудования, труб, швов на них и т.п., чтобы не допускать и намеков на утечки», – полагает депутат.

Очевидно, что в XXI веке можно и нужно вводить новые системы предупреждения аварий. Но все упирается в инертность и низкий уровень ответственности чиновников и структур ЖКХ. Из раздробленных служб при отсутствии жесткого контроля целостная система не получится, как их ни меняй местами. Тут нужна государственная воля, но ее как не было, так и нет.

Вся система прогнила, всю систему нужно менять.