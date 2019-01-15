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У экс-главы Серпуховского района нашли имущество на 10 млрд рублей

17:33 15.01.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генпрокуратура России направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«По нашим оценкам, по предварительным, всё это имущество оценивается в 10 млрд рублей», — цитирует Куренного ТАСС.

По его словам, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.

Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству.

Кроме того, выяснилось, что в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, а также автопарк из 22 автомобилей за 27 млн рублей.

Александра Шестуна арестовали в середине июня 2018 года по обвинениям в мошенничестве, легализации имущества и незаконном предпринимательстве.

Сам Шестун виновным себя не признает. До ареста он заявлял об угрозах в свой адрес со стороны ФСБ и администрации Московской области, которые якобы требовали от него уйти в отставку.

Темы: Московская область, Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 00:12
Гость: Дык это

Представляю сколько у его начальника, начальника области, точно пропорционально величине должности. Призыв ЕБН "воруйте сколько можете" до сих пор в силе и в почёте у власовцев.
15.01.2019, 23:47
Гость: Carlos

Не соблюл линию партии - и вот заслуженная расплата. Все, что нажито непрсильным трудом на ниве укрепления духоных скреп - государству под хвост. Сурово, но справедливо.
15.01.2019, 23:42
Гость: зое

помни об этом когда пойдешь голосовать за единственного и неповторимого
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