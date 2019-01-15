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Последствия подтопления в московском метро устраняют более 100 человек

08:23 15.01.2019

Более 100 человек работают на месте подтопления в московском метрополитене, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение руководства столичного метрополитена.

Ранее стало известно, что станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно закрыты из-за поступления воды. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".


Фото @MetroOperativno/ Twitter

"Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды", - говорится в сообщении представителей метрополитена. 

По данным агентства "Интерфакс", сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за скопления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". "По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций", - рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что движение будет восстановлено в течение ближайших часов. Вместе с тем, столичных автомобилистов призывают автомобилистов отказаться во вторник утром от поездок по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусные маршруты, следующие до станции метро "Петровско-Разумовская", из-за чего просим отказаться от поездок на личном транспорте по магистрали", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы  

Темы: Москва, Происшествия, ГУП «Московский метрополитен»
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 10:18
Гость: -------

в цепочку человек 20 с ведрами выстроились и бегают, остальные 60 с мобилами дают и выслушивают всякого рода бестолковые ЦУ.
15.01.2019, 09:54
Гость: Провал ,прорыв и нам нужна одна Победа...

Вот приблизительно так выглядит ,правдав миниатюре, обещанный Прорыв,последствия которого будут устранять сотни миллионов человек.
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