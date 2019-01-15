Последствия подтопления в московском метро устраняют более 100 человек

08:23

Более 100 человек работают на месте подтопления в московском метрополитене, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение руководства столичного метрополитена.

Ранее стало известно, что станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно закрыты из-за поступления воды. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".



Фото @MetroOperativno/ Twitter

"Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды", - говорится в сообщении представителей метрополитена.

По данным агентства "Интерфакс", сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за скопления воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". "По предварительной причине, причиной подтопления стало повреждение инженерных коммуникаций", - рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что движение будет восстановлено в течение ближайших часов. Вместе с тем, столичных автомобилистов призывают автомобилистов отказаться во вторник утром от поездок по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций метрополитена.

"На Дмитровском шоссе работают бесплатные компенсационные автобусные маршруты, следующие до станции метро "Петровско-Разумовская", из-за чего просим отказаться от поездок на личном транспорте по магистрали", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы