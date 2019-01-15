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Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух человек

06:40 15.01.2019
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Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов дома в Шахтах (Ростовская область), где взорвался бытовой газ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире 72", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах в связи с возможным обрушением стены. В связи с этим ночью велся демонтаж опасных конструкции, после чего спасатели вновь приступили к разбору завалов.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник, 14 января. По изначальным данным, семь человек были спасены, один погиб, неизвестной оставалась судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Таким образом, в настоящее время неизвестной остается судьба еще четырех человек.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 10:55
Гость: о?

"...взорвался бытовой газ"? А ПОЧЕМУ НА ФОТО РАЗРУШЕНА СТЕНА С ЛОДЖИЯМИ? ТАМ КУХНИ РАСПОЛОЖЕНЫ? С КАКИХ ПОР?
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