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Песков рассказал, в каком банке получает зарплату Путин

12:01 15.01.2019
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин пользуется карточкой банка «Россия» для получения зарплаты и военной пенсии. Об этом в интервью газете «АиФ» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент выбрал банк «Россия», поскольку он стал одной из первых российских организаций, попавшей под санкции после присоединения Крыма к России.

«Я вам напомню: когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять размер военной пенсии лидера, потому что не знает ее. Песков заметил, что зарплаты главы государства и премьер-министра установлены президентским указом.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал и о том, как часто президент держит в руках наличные. Это случается не чаще одного или двух разов в год во время отдыха Путина на горнолыжных курортах. Там российский лидер сам расплачивается в кафе.

Темы: Банки в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 16:10
Гость: Прохожий

Зашевелились госдеповские завистники....
15.01.2019, 16:10
Гость: Гость

Тому,кто пишет.
15.01.2019, 16:08
Гость: Гость

А ты, словоблуд, на сколько живешь в день? Все справочки у тебя есть,откуда,интересно знать.? Живешь на пиндосовские подачки и довольствуйся,не бузи.
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