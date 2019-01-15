Песков рассказал, в каком банке получает зарплату Путин

12:01

Президент России Владимир Путин пользуется карточкой банка «Россия» для получения зарплаты и военной пенсии. Об этом в интервью газете «АиФ» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент выбрал банк «Россия», поскольку он стал одной из первых российских организаций, попавшей под санкции после присоединения Крыма к России.

«Я вам напомню: когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять размер военной пенсии лидера, потому что не знает ее. Песков заметил, что зарплаты главы государства и премьер-министра установлены президентским указом.

Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал и о том, как часто президент держит в руках наличные. Это случается не чаще одного или двух разов в год во время отдыха Путина на горнолыжных курортах. Там российский лидер сам расплачивается в кафе.