Михаил Хазин: Вход есть, выхода нет

14:01

«План Мэй» по выходу из ЕС не поддержал британский парламент. И теперь у Великобритании крайне сложная ситуация

Теперь Мэй, скорее всего, ждет вотум недоверия, а Великобританию – новые выборы. Многие будут злобствовать, некоторые – критиковать тех, кто злобствует, я же попытаюсь поговорить о системных проблемах.



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Прежде всего, напомню, что некоторое время тому назад была попытка создать «Конституцию» Евросоюза. Она провалилась, поскольку не все парламенты стран-членов ЕС за нее проголосовали, но тут проблемы были понятны: некоторый перекос в сторону крупных игроков с одной стороны, а с другой – были некоторые тонкости, которые не нравились этим самым игрокам.

Например, в этой «конституции» был прописан выход участников из ЕС. Что, теоретически, создавало возможности для примерно такой коллизии: страна входит в ЕС, получает «на переходный период» серьезные дотации, а потом – выходит. Как только, этот период заканчивается.

Оснований можно придумать сколько угодно, да хоть референдум! Демократия же, мнение народа! Сегодня решили войти, завтра — выйти! Проблема-то в чем?

И не нужно мне говорить, что нет желающих на такой сценарий. Ну, например, Польша… Нет, официально она такого не говорит. А не официально?

И вот в результате, сегодня процедура входа в ЕС прописана крайне четко, а вот выхода обратно… А не может быть выхода!

Кто-то скажет: «Ба, да это IV Рейх!» Я не буду в этом месте злобствовать, тем более что сама Германия не очень-то понимает, что теперь с этим «рейхом» делать (нет, сама ситуация ей нравится, но нравиться - это одно, а управлять этим - совсем другое). Поскольку проще следовать четко прописанным правилам, пусть и очень сложным, чем действовать методом «проб и ошибок» в ситуации резко усиливающейся конфронтации.

Не забудем, что у Великобритании серьезные экономические проблемы. Да, они у всех, но в рамках ЕС есть общий рынок, который контролируется Германией и Францией, поскольку они, в том числе, контролируют, через ЕС-овский Центробанк, банковскую и валютную систему.

А Великобритания, сохранив фунт стерлингов, от этого контроля отказалась. Да и не было бы у нее контрольного пакета (возможно, даже и блокирующего) в финансовых институтах ЕС. А в условиях нынешнего кризиса контроль над своим денежным обращением может стать критическим.

Причины выхода Лондона из ЕС понятны: единственный способ сохранить Лондон как финансовый центр и источник дохода для всей британской элиты - это создать собственную валютную зону.

Британская элита не хочет присоединяться к США (хотя идейно они близки), поскольку там Великобритания будет просто 51 штатом. С соответствующими возможностями и полномочиями. Да еще и урезанным, потому что Шотландия, скорее всего, захочет остаться с континентальной Европой.

Лондон не хочет ложиться под Брюссель и (особенно) Берлин. А для того, чтобы этих сценариев избежать нужна свою валютная зона! Большая, сильно больше, чем нынешняя Великобритания.

Я уже много писал о том, что у Лондона есть два сценария, один - направленный на объединение арабского мира под британским руководством. Другой - раскол ЕС с отколом его юго-западной части (Франция, Испания, Португалия) под эгидой Лондона и включением в его валютную зону французской Западной Африки. Но у обоих сценариев есть свои недостатки.

В первом - ликвидация Израиля. Ну никак ее не избежать. И поэтому после того, как президентом США стал Трамп (а расчет был на Клинтон), стало понятно, что шансы на его реализацию сильно упали.

Были еще надежды на Иран (что он нападет на Израиль), но последние заявления министра иностранных дел этой страны показывают, что Иран к этому совершенно не стремится, о чем я кстати, много раз и давно писал. Нет, он, быть может, и не будет против, если Израиль исчезнет с карты мира, но делать для этого сам ничего не будет.

А второй вариант требует сильного лидера во Франции. В XIX веке такой сценарий у Англии получился в лице Луи Бонапарта (будущего Наполеона III), но сегодня оказалось, что Макрон не тянет… Ну, не получается у него, он мечется, а сделать ничего не может…

То ли люди обмельчали, то ли ситуация оказалась сложнее (в конце концов, нет же на Западе нормальной прогнозной экономической теории, вот они и лажают все время…). В общем, как говаривал великий Вождь и Учитель: «Нет у меня для вас других писателей! Работайте с этими!»

И теперь у Великобритании крайне сложная ситуация. Повернуть назад невозможно. И потому, что теперь Брюссель и Берлин будут куда более жестко себя вести, и потому, что проблема сохранения финансового центра никуда не делась, даже обострилась. И потому, что что-то нужно делать с экономикой. Куда податься бедному крестьянину?

Смоделировать поведение британской элиты крайне сложно. И потому, что хороших вариантов нет, и потому, что крайне упала в качестве система аналитической поддержки (я это знаю по состоянию дел в экспертном сообществе, которое занимается Россией), и потому, что имеет место серьезный раскол элит.

Старые «имперские» элиты хотя и выиграли историю с «брекзит», но все равно, либеральные представители «Западного» проекта, которые хотят оставить Великобританию под управлением Брюсселя, достаточно сильны, И кто там у них и как выиграет - большой вопрос.

Так что голосование в британском парламенте показало, что та система, которая, как казалось, выиграла в 1991 году, попала в крайне тяжелое и болезненное состояние и вчера был сделан серьезный шаг к ее распаду.

Причем, в отличие от ситуации 1991 года на территории СССР, никто себе не представляет, куда это всё придёт. То есть, скорее всего картина в ближайшее время будет выглядеть ещё более печально, чем в России в 90-е годы.