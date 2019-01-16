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Министр образования хочет сломать систему натаскивания для сдачи ЕГЭ

09:44 16.01.2019
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Министр просвещения Ольга Васильева считает, что необходимо в корне изменить сложившуюся систему подготовки школьников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В интервью "Российской газете" она заявила, что в школах необходимо бороться с так называемым "натаскиванием". "Сегодня в конце девятого класса мы прекращаем учиться и начинаем готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать", - заявила Васильева.

В качестве примера министр привела Англию, где подготовка к аналогичному госэкзамену проводится на факультативных занятиях.

Васильева отметила, что об отмене ЕГЭ речь не идет, так как данный экзамен является объективным и прозрачным способом оценить знания школьников. В качестве подтверждения своих слов министр привела статистику, согласно которой 70 процентов студентов бюджетных отделений ведущих вузов в Москве и Санкт-Петербурге - иногородние, тогда как до введения ЕГЭ ситуация была противоположная.

Министр также отметила, что в экзамене практически не осталось тестовых заданий с предложениями выбрать правильный ответ. Кроме того, в текущем году в девятом классе школьники будут проходить устное собеседование.

"Мы все его ждем и в то же время переживаем: потому что дети сегодня плохо говорят, не умеют выражать свои мысли", - рассказала Васильева.

В 2019 году выпускники 11-го класса будут сдавать два обязательных предмета: русский язык и математику. В 2020-м году пройдет апробация обязательного ЕГЭ по английскому языку. В дальнейших планах министерства - введение обязательного экзамена по истории. 

Темы: Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 16:57
Гость: Владимир

Все, весь народ, против ЕГЭ, но его поддерживают на плаву, вносят улучшения, но упорно сохраняют. Значит есть заинтересованность
16.01.2019, 16:03
Гость: для а не проще

ЕГЭ может отменить только президент .Но ВЫ САми Знаете Кто управляем советниками Сороса, никогда на это не пойдет.Этот Сорос это ЕГЭ нам и ввел. Если когда придет следующий ,он только его сможет отменить. Пока рулит Вы Сами Знаете Кто никто ничего не отменит.
16.01.2019, 14:57
Гость: trojaner

Министр образования хочет сломать систему натаскивания для сдачи ЕГЭ
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Этоврятли.
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