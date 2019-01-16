Минпромторг попросили установить стандарты фасовки товаров

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Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой установить четкую градацию расфасованных товаров, в том числе после появления на прилавках российских магазинов коробок для девяти яиц, пишет РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в 2018 году куриные яйца подорожали на 25,9%. При этом в начале 2019 года пользователи соцсетей обратили внимание на появление в российских магазинах "нестандартных" упаковок продукции - коробок для "девятка" яиц помимо привычного "десятка".

"В настоящее время молочные продукты реализуются в таре по 900 миллилитров стоимостью, сопоставимой полноценному литру; яйца - в таре по девять штук. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально не отличимых от привычных для потребителей стандартов", - цитирует Дегтярева его пресс-служба.

В своем письме на имя министра политик говорит о необходимости установить четкую градацию расфасованных товаров.

"Например, яйцо куриное - фасовка кратно десяти; молока - кратно 0,25 литра; круп - кратно 0,5 килограмма и так далее. Для этого нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту. То, что изготовители указывают фактическую массу или объем продукта на упаковке мелким шрифтом, не решает проблему", - считает он.

Глава думского комитета также обратился с депутатскими запросами в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой провести соответствующие проверки соблюдения законодательства о конкуренции и защите прав потребителей.