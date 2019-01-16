]]> ]]>
Главная В России Новости

Найдены тела всех погибших при обрушении дома в Шахтах

06:51 16.01.2019
© сообщество Ростов Главный в сети ВКонтакте
Материалы по теме:

Обнаружено тело последней жертвы взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты, общее количество погибших - пять человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Обнаружено тело пятого погибшего. Поисковые и аварийно-спасательные работы завершены", - цитирует агентство.

Ранее сообщалось, что спасатели вели поиски тела последней, пятой жертвы взрыва газа - 23-летней девушки.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Было спасено семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.