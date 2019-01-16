В Ленинградской области четыре человека пострадали при взрыве на химзаводе

13:59

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, утром в среду на складе завода "Полипласт" взорвалась бочка с горючим. Пожар уже локализован.

Общая площадь цеха, где произошел взрыв, составляет 1,2 тысячи квадратов, он полностью разрушен, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности.

На месте работают сотрудники МЧС, медики, полиция и службы экологического надзора. Угрозы химического заражения или вредных выбросов в атмосферу нет, заявили в администрации Кингисеппского района.

Как сообщали очевидцы, у кого-то от взрывной волны качнуло стены, а в складах за километр выбило окна.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту происшествия.

"Прокуратурой области проводится проверка по факту взрыва на предприятии ООО "Полипласт Северо-Запад", расположенном по адресу: Кингисеппский район, промышленная зона "Фосфорит", Транспортный проезд, строение 1", - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства намерены оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на предприятии.