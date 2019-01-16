]]> ]]>
Главная В России Новости

В Ленинградской области четыре человека пострадали при взрыве на химзаводе

13:59 16.01.2019
Фото:Сайт администрации Кингисеппского муниципального района

Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Кингисеппском районе Ленобласти, сообщает РИА Новости со ссылкой на  районную администрацию.

Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, утром в среду на складе завода "Полипласт" взорвалась бочка с горючим. Пожар уже локализован.

Общая площадь цеха, где произошел взрыв, составляет 1,2 тысячи квадратов, он полностью разрушен, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности.

На месте работают сотрудники МЧС, медики, полиция и службы экологического надзора. Угрозы химического заражения или вредных выбросов в атмосферу нет, заявили в администрации Кингисеппского района.

Как сообщали очевидцы, у кого-то от взрывной волны качнуло стены, а в складах за километр выбило окна.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту происшествия. 

"Прокуратурой области проводится проверка по факту взрыва на предприятии ООО "Полипласт Северо-Запад", расположенном по адресу: Кингисеппский район, промышленная зона "Фосфорит", Транспортный проезд, строение 1", - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства намерены оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на предприятии.

Темы: Ленинградская область, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2019, 16:45
Гость: Питон

Необычное сообщение по нынешним временам не в том плане что взорвалось, это каждый день происходит, а то что еще остался какой то работающий завод, но после взрыва уже все он встанет окончательно. Если чудом удается уцелеть какому то заводу избежать приватизации и разграбления то он все равно сгорит или взорвется.
16.01.2019, 14:22
Гость: рейхстаг

пока есть средства жкх на ремонт, срочно создавать комиссии по проверке всех бочек.безопасность крайне необходимо попидить в кратчайшие сроки.попидителей не судят!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.