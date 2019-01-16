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Минюст и Верховный суд начнут ликвидировать партии за неучастие в выборах

16:37 16.01.2019
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст с июня 2019 года займется выявлением партий, которые не участвовали в выборах с 2012 года.

По действующему законодательству Верховный суд по заявке министерства ликвидирует партии, если они более семи лет не участвовали в выборах.

Чтобы продолжать функционирование, партия должна была выдвинуть и зарегистрировать список на выборы в Государственную Думу, участвовать в выборах президента или губернаторских выборах. При этом важно и число регионов: не менее 10% – для губернаторских выборов и не менее 20% – для законодательных собраний. 

«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», – сообщил Минюст ТАСС.

В мае 2012 года произошла либерализация законодательства в части регистрации политических партий и они стали массово появляться. Из 64 партий, которые зарегистрированы в России, 33 появились именно в 2012 году. 63 партии имеют право участвовать в выборах.

Темы: Верховный Суд РФ, Министерство юстиции РФ
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