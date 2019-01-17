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Чубайс поспорил с Грефом о методах борьбы с коррупцией в России

22:58 17.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Победить коррупцию в России только посредством цифровизации и внедрения технологий во все сферы жизни, как предлагает глава Сбербанка Герман Греф, не получится. Такое мнение выразил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу «Россия 1» в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что внедрение высоких технологий действительно позволяет снизить уровень коррупции. Чубайс привел в пример практику Многофункциональных центров предоставления госуслуг, где можно сдать документы без необходимости обходить чиновников по отдельности.

«Но, к сожалению, я не до конца с ним (с Германом Грефом) соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики <...> гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации», — приводит ТАСС слова главы «Роснано».

Цифровизация — это важный и полезный процесс, добавил он, «но точно не панацея от всех наших бед».

В среду в ходе выступления на Гайдаровском форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления. Он также отметил, что министерства, оправдываясь госинтересами, будут пытаться строить собственные закрытые системы, в которые никого не будут пускать.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 01:58
Гость: Дровосек

Топор и кнут!
18.01.2019, 01:29
Гость: Геннадий

Это примерно, как если б мошенник со стажем спорили с карточным шулером о эффективности правохранительной системы
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