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Нарышкин обвинил Британию в сокрытии улик по делу Скрипалей

14:31 17.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Лондон уничтожает улики и скрывает Юлию и Сергея Скрипалей. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о санкциях против Александра Петрова и Руслана Боширова, его цитирует РИА «Новости». Нарышкин назвал происходящее грязной провокацией.

«Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней. Я уже не говорю о том, а где наши граждане — Юлия Скрипаль и ее отец?» — заявил глава СВР.

4 марта 2018 года экс-сотрудник разведки России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Британские власти обвинили в покушении Россию, заявив, что был применен яд «Новичок». В качестве исполнителей Лондон назвал Александра Петрова и Руслана Боширова.

Накануне послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России. Под ограничения попали четыре человека, в том числе Петров и Боширов.

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 17:35
Гость: vox

про презумпцию невиновности слышали или как?Пускай это доказывают
западные дегенераты,которые всю эту чушь придумали.
17.01.2019, 17:04
Гость: Крутой Зое

Зоя, ты или провокаторша, или недалекого склада. Что ж ты полагаешь, что у нас в разведке такие дураки сидят? Честь России так, как ты хочешь, не защищают. Ты хочешь подставить наших чекистов? Скажи прямо, на кого ты работаешь?
17.01.2019, 16:43
Гость: Вольдемар

А ещё лучше будет если Глава СВР заткнётся.
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