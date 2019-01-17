Нарышкин обвинил Британию в сокрытии улик по делу Скрипалей

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Лондон уничтожает улики и скрывает Юлию и Сергея Скрипалей. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о санкциях против Александра Петрова и Руслана Боширова, его цитирует РИА «Новости». Нарышкин назвал происходящее грязной провокацией.

«Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней. Я уже не говорю о том, а где наши граждане — Юлия Скрипаль и ее отец?» — заявил глава СВР.

4 марта 2018 года экс-сотрудник разведки России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Британские власти обвинили в покушении Россию, заявив, что был применен яд «Новичок». В качестве исполнителей Лондон назвал Александра Петрова и Руслана Боширова.

Накануне послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России. Под ограничения попали четыре человека, в том числе Петров и Боширов.