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Государственная Дума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ и платить взнос

16:23 17.01.2019
Здание Госдумы РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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На заседании 17 января Государственная Дума приняла решение не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года.

Также депутаты единогласно решили не платить взнос в ПАСЕ (около 30 миллионов евро).

«Мы приняли решение не направлять делегацию Государственной Думы для участия в работе ПАСЕ. Мы приняли решение обратиться к правительству с предложением не перечислять взнос в 2019 году в бюджет Совет Европы», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В заявлении отмечается, что ПАСЕ грубо нарушила права России в 2015 году, когда лишила делегацию Москвы права голоса в связи с присоединением Крыма.

«В результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе», – отмечают в Госдуме.

Совет Федерации также объявил, что на сегодня не видит никаких оснований для возобновления работы в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме того, в заявлении говорится и о взаимоотношениях России и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России», – цитирует ТАСС документ.

Напомним, в октябре прошлого года генсек СЕ Турбьорн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит выплату взносов в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, то комитет министров СЕ «будет обязан» исключить страну из организации.

Темы: Россия, Европа, Государственная Дума РФ
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