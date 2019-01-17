Лавров: признание итогов Второй мировой войны Японией – это не ультиматум

15:28

Глава МИД РФ дал пресс-конференцию по итогам работы ведомства. В ходе выступления он констатировал, что в 2018 году «обстановка в мире оставалась сложной»

Сергей Лавров. Фото с сайта mid.ru

Признание итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией – это не предварительное условие и не ультиматум. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время традиционной пресс-конференции, посвящённой подведению внешнеполитических итогов прошедшего года, передаёт пресс-служба МИД РФ.

В ходе выступления дипломат констатировал, что в 2018 году «обстановка в мире оставалась сложной».

«В прошлом году нарастал конфликтный потенциал, – отметил он. – В первую очередь, из-за упрямого нежелания некоторых стран Запада во главе с США принять реальности объективно формирующегося многополярного мира, а также из-за их стремления продолжать навязывать свою волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов.

Мы наблюдали попытки "подмять под себя" многосторонние институты, размыть их межгосударственный характер, а универсальные нормы международного права – заменить неким "порядком, основанным на правилах". Это новый термин, который появился совсем недавно и который скрывает стремление изобретать правила исходя из политической конъюнктуры, в интересах использования их как инструмента для оказания давления на неугодные государства и, очень часто, даже на своих союзников».

По словам Лаврова, «вызывает тревогу и стремление продвигать вне рамок международных структур различные не консенсусные инициативы, а выработанные келейно, "узким кругом избранных" решения, преподносить их как мнение всего мирового сообщества».

«Не добавляли оптимизма и односторонние действия Вашингтона, направленные на слом важнейших международно-правовых инструментов обеспечения стратегической стабильности, что подтвердилось весьма наглядно вчера, в ходе консультаций, состоявшихся в Женеве между представителями Российской Федерации и США по проблемам, которые возникли в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Все это, безусловно, ведёт к углублению дефицита взаимного доверия, милитаризации внешнеполитического мышления», – добавил глава МИД.

«В этих условиях мы продолжали проводить многовекторный внешнеполитический курс, ориентированный на защиту национальных интересов Российской Федерации. Содействовали упрочению положительных тенденций на мировой арене, поиску коллективных решений, стоящих перед всеми государствами проблем на основе международного права, а в конечном итоге – стремились содействовать становлению более справедливой, демократической, представительной полицентричной модели мироустройства, как того и требуют объективные реалии современного мира», – заключил он, добавив, что в этих целях Москва плотно взаимодействовала с союзниками и партнёрами по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, конструктивно работала в ключевых структурах глобального управления, прежде всего ООН и «Группе двадцати».

Продолжая подводить итоги года, Лавров констатировал, что международный терроризм терпит поражение в Сирии, что позволило сохранить сирийскую государственность, начать переход к восстановлению экономики и возвращению беженцев. Немаловажным стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, закрепляющей за прибрежными странами исключительные права на этот уникальный водоём, его недра и другие ресурсы. Касаясь ситуации Корейском полуострове, он подчеркнул, что Москва поддерживает сложившиеся положительные тенденции в отношениях Северной и Южной Корей.

Москва приложила значительные усилия в целях обеспечения международной информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью, так, в декабре Генеральная Ассамблея ООН инициативе одобрила две соответствующие резолюции РФ.

В 2018 году особое внимание уделялось дальнейшему развитию контактов с многомиллионным Русским миром. Расширялись гуманитарные, научные и образовательные связи. Ярким событием года стал и Чемпионат мира по футболу – «настоящий триумф народной дипломатии», отметил Лавров. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и её граждан.

«В наступившем году намерены наращивать усилия на всех ключевых направлениях, – сказал министр. – Среди приоритетов – продвижение задачи создания подлинно универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН, мобилизация международного сообщества на более эффективную борьбу с наркотрафиком и другими видами организованной преступности.

Будем способствовать закреплению позитивных тенденций в Сирии и вокруг Корейского полуострова, преодолению других кризисов и конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также на Украине, где по-прежнему не существует какой-либо альтернативы полному и последовательному выполнению Минских договорённостей. По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с США и ЕС на принципах равноправия и взаимного учёта интересов.

Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры Альянса к российским границам. Нашим безусловным приоритетом остаётся обеспечение безопасности страны и других благоприятных внешних условий для динамичного развития России, для повышения уровня благосостояния наших граждан.

Мы открыты для созидательного взаимодействия со всеми, кто не превращает двусторонние связи в заложника переменчивой политической конъюнктуры или в инструмент достижения геополитических преимуществ, а готов сотрудничать честно, искать обоюдно приемлемые компромиссы на основе взаимной выгоды».

Один из вопросов на пресс-конференции был посвящён ходу переговоров Москвы и Токио по заключению мирного договора. Японский журналист поинтересовался, не является ли ультиматумом недавнее заявление Лаврова том, что Япония должна признать итоги Второй мировой войны.

«Признание итогов Второй мировой войны - это не ультиматум, это не предварительные условия. Это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала ООН, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы.

Поэтому мы собственно ничего не требуем от Японии, просто призываем привести практические действия японских наших соседей в соответствии с их обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францистской декларации, по целому ряд других документов. Это просто стремление понять, почему Япония единственная страна в мире, которая не может сказать: я признаю итоги Второй мировой войны в полном объёме», - ответил Лавров.

Ещё одна актуальная тема - прошедшие накануне российско-американские консультации в Женеве по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сергей Лавров выразил разочарование американской позицией - отказ от всех конструктивных предложений нашей стороны, в частности, лично убедиться в том, что ракета 9М729 «Новатор» не нарушает договор.

«Соединённые Штаты приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях нам под американским надзором уничтожить эту ракету, её пусковые установки и всё связанное с ней оборудование. Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями, почему они не хотят ознакомиться с конкретными параметрами, вживую с параметрами этой ракеты, остались неуслышанными.

И логика всех американских подходов, которые вчера прозвучали, заключалась только в одном: вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем. Поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны», — рассказал дипломат. «На такой позиции далеко не уедешь, – добавил он. – Ясно, что это – проявление курса на слом всех договорённостей в сфере стратегической стабильности вслед за Договором об ограничении систем противоракетной обороны, ДРСМД является очередной жертвой.

Относительно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений у многих стран есть опасения, что и его свёртывание входит в планы Администрации США. Надеемся, что это не так. Мы по-прежнему готовы работать по спасению ДРСМД».

В целом происходящее в США с так называемым российским досье Лавров назвал вакханалией. А как иначе, если нашей гражданке Марией Бутиной предъявляют надуманные обвинения, в то время как в своем глазу, как говорится, и бревна не замечают.

«Если вы посмотрите на круг общения американских дипломатов в Москве со своими российскими знакомыми, то вы, наверное, убедитесь, что, может быть, в первую очередь, россияне, которые оказались под незаконными американскими санкциями, являются предметом наибольшего внимание американских дипломатов. И ничего, никто не предъявляет американским дипломатам обвинение в том, что они общаются с людьми, с которыми общаться запрещено и которые объявлены невыездными, нерукопожатными в Соединённых Штатах», - пояснил глава МИД РФ.

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«Я просто удивляюсь той шумихе, которая вокруг этой темы раздута. Мы просим наших белорусских коллег, учитывая их заинтересованность в целом ряде вопросов, которые связаны с определением экономической денежной, кредитной, налоговой политики, посмотреть, как мы можем сблизиться в вопросах, решение которых предполагалось ещё 20 лет назад в Союзном договоре и которые напрямую касаются тех вещей, которые Беларусь хочет решить, в том числе по итогам так называемого налогового манёвра и по ряду других вопросов. Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы», - ответил Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил один из основных принципов нашей внешней политики — диалог со всеми заинтересованными государствами на основе взаимного уважения.