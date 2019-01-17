Рослесхоз призвал прекратить продажу Китаю российской древесины

21:16

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик заявил, что скупка российской древесины китайскими предпринимателями должна быть остановлена для спасения леса от незаконной вырубки.

"В Лесном кодексе нужно установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано", - пояснил он.

Как сообщает РИА Новости, основной проблемой Валентик считает положение в Сибири и на Дальнем Востоке. Он предлагает ввести единый и "очень жесткий" порядок, чтобы ограничить деятельность китайских бизнесменов.

По итогам совещания в Совете Федерации было принято решение усилить контроль в этой сфере. Сенаторы намерены обсуждать успехи в борьбе с "черными лесорубами" каждые полгода.