Рослесхоз призвал прекратить продажу Китаю российской древесины
Руководитель Рослесхоза Иван Валентик заявил, что скупка российской древесины китайскими предпринимателями должна быть остановлена для спасения леса от незаконной вырубки.
"В Лесном кодексе нужно установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано", - пояснил он.
Как сообщает РИА Новости, основной проблемой Валентик считает положение в Сибири и на Дальнем Востоке. Он предлагает ввести единый и "очень жесткий" порядок, чтобы ограничить деятельность китайских бизнесменов.
По итогам совещания в Совете Федерации было принято решение усилить контроль в этой сфере. Сенаторы намерены обсуждать успехи в борьбе с "черными лесорубами" каждые полгода.