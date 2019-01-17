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Рослесхоз призвал прекратить продажу Китаю российской древесины

21:16 17.01.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик заявил, что скупка российской древесины китайскими предпринимателями должна быть остановлена для спасения леса от незаконной вырубки.

"В Лесном кодексе нужно установить единый порядок деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Сегодня это полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано", - пояснил он.

Как сообщает РИА Новости, основной проблемой Валентик считает положение в Сибири и на Дальнем Востоке. Он предлагает ввести единый и "очень жесткий" порядок, чтобы ограничить деятельность китайских бизнесменов.

По итогам совещания в Совете Федерации было принято решение усилить контроль в этой сфере. Сенаторы намерены обсуждать успехи в борьбе с "черными лесорубами" каждые полгода.

Темы: Проблемы лесного хозяйства в России
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 02:01
Гость: Владимир

Презываю начать продажу Китаю российских чиновников, разрешающих продажу леса, байкальской воды.
18.01.2019, 01:04
Гость: Питон

Поздно спохватились, лесов пригодных для промышленной рубки в РФ уже практически не осталось. А зачем эти идиоты отдали вырубку леса китайцам? Российским лесным королям что это уже надоело, или налоги задавили, если они свой лесной бизнес китайцам отдали у которых льготное налогообложение, президенты РФ и КНР так договорились и они налоги в РФ вообще не платят.
18.01.2019, 00:02
Гость: Ашо

Рослесхоз ещё не частный? Это реально какой-то глюк идёт в программе. Надо исправлять ошибку, куда смотрят Ячубайс с Кудриным и ВШЭ ?
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