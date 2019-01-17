Краснодарский судья, сбивший студентку на переходе, подал в отставку

15:25

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который в декабре сбил на пешеходном переходе студентку, подал в Высшую квалификационную коллегию прошение о сложении полномочий.

Сообщение об этом опубликовано 17 января на сайте гарнизонного суда без указания причин, по которым Крикоров принял решение покинуть пост.

21 декабря 2018 года Крикоров сбил на пешеходном переходе в Краснодаре 18-летнюю студентку Викторию Звереву. Сообщалось, что судья пытался скрыться с места ДТП и угрожал очевидцам.

Судья Арсен Крикоров подтвердил журналистам, что попал в ДТП, но опроверг, что в момент аварии был пьян, как об этом говорили очевидцы.

«Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком», — сказал Крикоров. Он также заявил, что мать потерпевшей на следующий день после аварии потребовала от него три миллиона рублей. Мать девушки это опровергла, заявив, что судья впервые связался с ней спустя несколько недель после ДТП, когда об этом стали писать блогеры и СМИ.

Мать пострадавшей утверждает, что судья обещает устроить ей «войну», если она продолжит жаловаться.