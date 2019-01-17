Владельцы нарезного оружия в России получили право снаряжать к нему патроны

07:55

Владельцы нарезных винтовок и карабинов в России получили право самостоятельно снаряжать патроны к своему оружию, пишет РИА Новости со ссылкой на вступившие в силу поправки к закону "Об оружии".

Закон принят Госдумой 10 июля 2018 года и одобрен Советом Федерации 13 июля. Ранее самостоятельно снаряжать патроны было разрешено только к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию. Поправки уточняют также порядок продажи расходных материалов для снаряжения патронов.

"Федеральным законом предусматривается наделить граждан Российской Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования", - говорится в пояснении к документу.

Граждане, покупающие длинноствольное оружие впервые, должны будут пройти курс обучения по снаряжению боеприпасов.

В пояснительной документации к проекту закона отмечалось, что в последнее время из-за антироссийских санкций обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию. Законодатели обращали внимание, что самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию разрешено в США, Канаде, Финляндии, Великобритании, Германии, Австралии.