Покушение на Путина: Что ждет Россию

Операция «Преемник»: какую игру ведут претенденты на кремлевский трон — Медведев, Кудрин, Шойгу



Фото с сайта kremlin.ru

Накануне визита Владимира Путина, который начался 17 января, в сербском городе Нови-Пазар был задержан 21-летний ваххабит Армин Алибашич. У него было найдено оружие, компоненты взрывчатки и атрибутика ИГИЛ*, сообщает «Российская газета». В день приезда президента России молодой человек планировал оказаться в Белграде.

По мнению сербских спецслужб, Алибашич мог готовить теракт, а возможно и покушение на самого Путина. Такое предположение не лишено оснований, поскольку Россия сыграла ключевую роль в разгроме ИГИЛ* на территории Сирии, сведя на нет попытку построения террористического халифата. Удар по Путину стал бы также ударом по союзной РФ Сербии - противнику балканских мусульман.

В Кремле угрозу восприняли спокойно.

«Сербская сторона нас заверяет, что предпринимает все меры по обеспечению безопасности визита, плюс соответствующие сербские службы находятся в плотнейшем контакте с нашими соответствующими ведомствами», - пояснил помощник президента Юрий Ушаков.

В российской прессе в связи с «покушением» появились скептические оценки. Мол, поимка злоумышленника могла быть выгодна сербской стороне, рассчитывающей на поддержку России перед Европой, в частности, по косовской проблеме. Так это или нет, достоверно сказать невозможно. Однако задавать вопросы о том, сможет ли выжить Россия, если бы покушение состоялось, необходимо.

Ведь помимо угроз от террористических групп, существует еще и угроза от Запада - Соединенных Штатов и их союзников. Ставки огромны - на кону доминирование над миром. В этих условиях опасны не только одиночки с винтовкой в рюкзаке, но и, например, истребители стран НАТО. Вспомним, как в период обострения отношений с Польшей самолет Путина облетел ее стороной.

Это означает, что в Кремле предвидят самые худшие варианты развития событий. Должно задумываться о подобном и российское общество.

Главный редактор портала Форум.мск Анатолий Баранов верит в устойчивость сложившейся политической системы.

- Насколько реально покушение на Путина в Сербии? Может быть, и действительно кто-то готовил что-то. Говорить о «руке ЦРУ» во всяком случае, я бы поостерегся - ведь бывают еще и сумасшедшие, бывают адепты разных нелегальных обществ, от нацистов до сатанистов. Или как в случае Ленноном, ради бессмертной славы, к примеру.

Могут ли покушаться на Путина какие-нибудь случайные маргиналы? Могут. Тем более во время заграничных поездок, когда возможности его персональной охраны ограничены. Не то, что в России - дома при приближении «всенародно любимого» перекрываются целые районы, и даже мухи в воздухе начинают подчиняться какому-то скрытому распорядку.

- То есть, шансов что у маргиналов, что у радикалов не так много?

- Трудно сказать… Есть еще вероятность, что на это могут пойти люди из его окружения. Для любого диктатора или авторитарного лидера это, пожалуй, основная угроза. Павла I, если вспомнить, устранили табакеркой свои же гвардейцы. Или Садата, тоже личная охрана убрала.

- И что будет в этом случае страной?

- При таком сценарии вряд ли что-то резко изменится в стране, поскольку - процитирую слова Александра Первого после убийства его отца: «Все будет, как при бабушке». В этом есть логика - новая власть будет стремиться доказать свою легитимность, в том числе и преемственностью политики.

Иное дело непредвиденное никем покушение, к которому не готовились. Тут возможны самые невероятные пертурбации, на что, как говорится, хватит фантазии - ведь новая власть будет обязана своим выдвижением не народу, не избирателям, соответственно, никаких обязательств у нее не будет.

Любви большой к президенту и к установленному им режиму не испытываю, но надеяться, что все перемены к лучшему не позволяет жизненный опыт.

А вот член Федерального совета «Партии дела» Максим Калашников предвидит яростную борьбу за власть с тяжелыми последствиями для России.

- Раз появляются сообщения о покушении на президента, мы обязаны рассмотреть и такую возможность. Понять, что будет со страной в этом случае.

Команда Владимира Владимировича создала крайне уязвимую систему, когда все «завязаны» на одну фигуру. Вся популярность, вся законность-легитимность «висит» на одном человеке. Все остальные фигуры устранены. Никакой реальной конкуренции нет. Недаром один крупный политик говорил, что Путин - это Россия. Покушаетесь на Путина -покушаетесь на Россию. Всё.

Есть пирамидальная система. Если Путин будет «выбит», то в России начнется дикая борьба за власть. Обязательно кто-то обратится за помощью на Запад. Начнут искать там поддержки за счет сдачи интересов Российской Федерации и т. д.

Начнется передел собственности, потому что сложились уже придворные кланы. Фамилия этих олигархов всем известны: Ротенберги, Тимченко и прочие Ковальчуки. На их место, на место королей госзаказа, пойдут другие.

- Ужас, к чему может привести промах ФСО…

- Фигура Путина может быть устранена не только прямым покушением. Уже сейчас заметно, что изрядная часть политической элиты, преданно глядя Путину в глаза, клянясь ему в верности, фактически работает против него. На него просто сваливают весь тот идиотизм, все те дуболомные шаги, которые предпринимаются. То есть Путина сейчас выдавливают из власти.

- Однако, по закону знамя, которое сейчас держит Путин, должен подхватить глава правительства, затем глава Совета Федерации и спикер Госдумы. Так что без лидера Россия не останется…

- Такая формальная иерархия действительно существует, но она ни к черту не годится. Система нового цезаризма, даже пародия на абсолютизм, когда абсолютный монарх играет на противоречиях между разными элитными группами, существует. Но что, Медведев станет полноценной заменой президенту Путину?

- Но он же был уже президентом?

- Не смешите… Медведев был формальным президентом. Истинным президентом России в 2008-2012 годах был Владимир Владимирович Путин. Без него Медведев не предпринимал ни единого шага.

Более того, я вижу, что сейчас на замену Медведеву в качестве премьера ведут Кудрина. Он - приемлемая для Запада фигура, так как выступает за уступки, за то, чтобы Россия мирилась с Западом, сдала Крым, отказалась от поддержки Донбасса и т. д. Кудрин - это системный Навальный.

- Предположим, это получится…

- После того, как Кудрин станет премьером, встанет задача убрать Путина от власти. Это может быть реализовано как самыми брутальными методами, так и более изящно -чтобы он отрекся сам. Тогда исполняющим обязанности президента станет Кудрин.

Он приятен для Запада - лучший министр финансов в свое время, охранитель интересов финансовых спекулянтов, автор системы, которая задушила промышленное развитие России. Для большей части российской элиты он вполне интересная фигура. Он может договориться с Западом, чтобы сберечь их личные кубышки.

- Страшную картину вы нарисовали…

- Владимир Владимирович сам создал систему, в которой многие чиновники либо имеют вид на жительство за рубежом, либо второе гражданство, а их дети поголовно граждане иностранных государств.

- Упомянутый вами Навальный конкурент системным либералам в их борьбе против Путина?

- Вы считаете Навального самостоятельной фигурой? Он - допущенная, разрешенная фигура в российской политике. Ведь за те поступки, которые совершает Навальный, его отправляют всего лишь на «сутки», в то время как другие люди за такое «уезжают» на долгие годы на зону. Организации Навального тоже не подавляют, берегут, в то время как других просто громят.

Навальный - это часть игры. Но главные фигуры - заказчики - гораздо крупнее Навального. Это люди с большими деньгами, со своими СМИ, юридическими службами, частными службами безопасности. Пока все смотрят на Навального, они проводят в премьеры Кудрина.

В связи с этим возникают серьезные вопросы к главе управления внутренней политики АП. Складывается ощущение, что там идет игра в паре.

- Поясните, пожалуйста…

- Вспомните инициативы, которые обрушили рейтинг Путина. Это повышение пенсионного возраста, межевание между Ингушетией и Чечней, поспешное заключение мирного договора с Японией. Я не верю в случайности. Это выстроенная политика по превращению Путина в аналог Николая II - монарха-неудачника.

По мнению руководителя петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, действующий премьер-министр, случись что, не сможет удержать Россию «на плаву».

- Представим себе, что на исполнение обязанностей заступает премьер-министр Дмитрий Медведев, отставки которого вместе с правительством, как показывают последние опросы, хотят большинство граждан РФ. Первым делом он столкнется с большим количеством внешних вызовов.

- Украина?

- На волне всенародного ликования киевские власти, внушившие своим гражданам, что все зло от Путина, обязательно попытаются вернуть Донецк и Луганск военным путем, организуют новые провокации в Керченском проливе и на границе с Крымом. Причем, при полной поддержке «мирового сообщества».

Каковы будут действия Медведева? Объявление войны? Капитуляция? Очевидно, что в ходе «пятидневной войны» в Южной Осетии в 2008-ом за спиной у него стоял Путин и принимал ключевые решения. Как бы Медведев не пытался доказать обратное. А тут как? Что ему посоветуют Шойгу с Лавровым? Мы не знаем. Грузия, кстати, тоже может попытаться взять реванш за то унизительное поражение.

- А внутри страны?

- Внутри страны он столкнется с угрюмым недовольством основной массы населения. Сейчас ведь не 2008-2012 годы с высокими ценами на нефть и хоть медленно, но растущим уровнем жизни.

Сейчас эпоха выживания, когда народ пытается хоть как-то свести концы с концами. Пенсии опять же… Путин сакрален и в какой-то степени примиряет людей с этой реальностью. Хотя и у него рейтинг падает.

Медведев такой сакральностью не обладает. Будут массовые протесты и брожение в элитах. И прочность положения Медведева будет в первую очередь зависеть от ключевых силовых фигур - конкретно главы Росгвардии Виктора Золотова и президента Чечни Рамзана Кадырова. Присягнут ли они ему на верность или затеют свою игру? Мы не знаем.

В общем, при таком сценарии имеем впереди много тревожного, а местами, возможно, и кровавого тумана. Ничего не поделаешь: таковы особенности системы, которую выстроил ВВП, и его кадровой политики.

* террористическая организация, запрещена в России