Диана Арбенина была госпитализирована во Франции

14:32

Вокалистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина угодила в больницу во Франции.

Видеорепортаж с больничной койки она разместила в своем Instagram в пятницу 18 января. «Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», — подписала снимок Арбенина.

О точных причинах госпитализации артистка предпочла не распространяться. Главное для нее то, что тамошние эскулапы обеспечивают ей достойный уход. ««У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Французские врачи — это, конечно, сила. Силища», — продолжает Арбенина.

