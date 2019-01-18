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Два Су-34 пропали с радаров на Дальнем Востоке

10:21 18.01.2019
Су-34
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Авиакатастрофа в Казани

Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сказал источник.

Он не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе.

"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - сказал источник.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.

Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен наносить удары по движущимся целям даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

Темы: Авиакатастрофы, Авиакатастрофа в Казани
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 16:45
Гость: Иван простак

Жалко машины. Их всего 120 шт. Хорошо, что ребята спасены, но люлей за такой полет они получат.
18.01.2019, 16:24
Гость: ВВВ

В Японию, что-ли, улетели?
18.01.2019, 16:19
Гость: Алексу

Во всех ВВС,таких аварий и катастроф, большое количество(в ГА также и на земле)!У пиндосов уже не один "F22","F35", с момента принятия на вооружение "свернулся",вместе с пилотами.Скорее всего, отрабатывали полет пары на минемальном интервале(чтобы на РЛС была одна "метка")или попал один из них в"спутную струю"при пристраивании или ошибка в пилотировании.На дорогах только сегодня будет "жмуров"и битых машин "немеряно",как и каждый день!Главное ,чтобы живые летчики остались,их подготовка намного дороже "железа"!
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