Два Су-34 пропали с радаров на Дальнем Востоке

10:21

Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сказал источник.

Он не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе.

"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - сказал источник.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.

Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен наносить удары по движущимся целям даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.