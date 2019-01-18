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Газпром намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни

15:26 18.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию", — отметили в "Газпром межрегионгазе".

Накануне Заводской районный суд чеченской столицы по требованию прокуратуры постановил списать девятимиллиардную задолженность населения за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию". Кроме того, как отмечала прокуратура, ситуация с массовым предъявлением людям требований об оплате "создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления".

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов назвал это решение справедливым. По его словам, суд учел обстоятельства, при которых образовалась задолженность.

Темы: Чечня, Газовая промышленность в России
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 18:48
Гость: Газпрому:

Чеченцы платить не хотят за метан? -
Так ведь Вальдемару не друг ли Рамзан?
К кавказцам какие быть могут вопросы,
Когда есть козлы отпущения - россы?
18.01.2019, 18:32
Гость: Кремлевский плутократ

Если бы побольше дали,
А потом и не мешали,-
Можно и во всей Вселенной
Процветать Чечне нетленной.
18.01.2019, 18:08
Гость: охотник за бакланами

Лгут ,чтобы это не приняло массовый характер ,в РФ .
Чечне всегда все списывали .
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