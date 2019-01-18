Газпром намерен обжаловать решение суда о списании долгов жителей Чечни

15:26

"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда Грозного о списании долгов за газ на девять миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставщик газа не представлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию", — отметили в "Газпром межрегионгазе".

Накануне Заводской районный суд чеченской столицы по требованию прокуратуры постановил списать девятимиллиардную задолженность населения за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию". Кроме того, как отмечала прокуратура, ситуация с массовым предъявлением людям требований об оплате "создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления".

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов назвал это решение справедливым. По его словам, суд учел обстоятельства, при которых образовалась задолженность.