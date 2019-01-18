Смоленские депутаты предложили вслед за Чечней списать долги людей за газ

17:05

Депутаты Смоленской областной думы предложили прокуратуре подать в суд иск о списании с жителей области задолженности по платежам за газ, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение депутата Андрея Шапошникова.

Парламентарии посоветовали ведомству изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, которая через суд добилась, чтобы компания "Газпром межрегионгаз Грозный" списала с жителей долг в девять миллиардов рублей.

"У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял", — написал Шапошников.

Он добавил, что таким образом намерен "проверить на деле" конституционные принципы.

"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — заявил депутат радиостанции "Говорит Москва".

На этой неделе стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность жителей за газ в размере девяти миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию".

В ведомстве отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.

