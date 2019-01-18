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Смоленские депутаты предложили вслед за Чечней списать долги людей за газ

17:05 18.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты Смоленской областной думы предложили прокуратуре подать в суд иск о списании с жителей области задолженности по платежам за газ, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение депутата Андрея Шапошникова.

Парламентарии посоветовали ведомству изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, которая через суд добилась, чтобы компания "Газпром межрегионгаз Грозный" списала с жителей долг в девять миллиардов рублей.

"У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял", — написал Шапошников.
Он добавил, что таким образом намерен "проверить на деле" конституционные принципы.

"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — заявил депутат радиостанции "Говорит Москва".

На этой неделе стало известно, что районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность жителей за газ в размере девяти миллиардов рублей, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию".

В ведомстве отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.
 

Темы: Смоленская область, Газовая промышленность в России
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 00:11
Гость: Ник

А что,правильно делают.Иностранным государствам списывают же многомиллиардные долги,можно списать со всех россиян тоже все долги,а не только долги за газ.
18.01.2019, 23:44
Гость: ABCD

Отличный почин, осталось только через суд доказать, что жители Смоленской области имеют такие же права человека как и в Чечне.
Власти РФ очевидно будут не против стерпеть отказ от долгов Чечни, а но что качается не чечни, тут сложнее...
18.01.2019, 23:14
Гость: Путник

Сейчас в стране стабильно высокие доходы у населения, средняя зарплата — 42 000 рублей. Это нормальные деньги, однако россияне, видимо, хотят еще больше. В этом главная ошибка.
Максим Топилин, глава Минтруда России
ВОТ ХОРОШАЯ МЫСЛЬ! НАДО ВСЕМ ЧИНУШАМ И ВЛАСТЮГАНАМ УМЕНЬШИТЬ ЖАЛОВАНИЕ ДО 42000! ТОГДА ТОЧНО ВСЕМ ВСЕ ДОЛГИ ПРОСТИТЬ МОЖНО. ТАКАЯ ЭКОНОМИЯ.
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