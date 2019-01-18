Суд списал с жителей Чечни долг за газ на 9 миллиардов рублей

13:05

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать с жителей города задолженность за природный газ, которая превышает 9 млрд рублей.

«Проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись», – говорится в сообщении надзорного органа.

При этом массовое предъявление требований по оплате долгов, которые «фактически являются безнадёжными к взысканию», создавали в обществе социальную напряжённость «и могли повлечь протестные выступления населения».

Суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать задолженность.

«Газпром межрегионгаз» не согласился с тем, что долг жителей был «безнадёжным» и намерен обжаловать решение суда о его списании.

«Мы будем обжаловать данное решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадёжная», – рассказал ТАСС представитель компании.