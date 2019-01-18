]]> ]]>
Главная В России Новости

Суд списал с жителей Чечни долг за газ на 9 миллиардов рублей

13:05 18.01.2019
Город Грозный. Фото AlexTref871 с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать с жителей города задолженность за природный газ, которая превышает 9 млрд рублей.

«Проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись», – говорится в сообщении надзорного органа.

При этом массовое предъявление требований по оплате долгов, которые «фактически являются безнадёжными к взысканию», создавали в обществе социальную напряжённость «и могли повлечь протестные выступления населения».

Суд признал заявленные требования обоснованными и обязал ответчика списать задолженность.

«Газпром межрегионгаз» не согласился с тем, что долг жителей был «безнадёжным» и намерен обжаловать решение суда о его списании.

«Мы будем обжаловать данное решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадёжная», – рассказал ТАСС представитель компании.

Темы: Чечня, Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2019, 20:13
Гость: лучше всех на этот вопрос

Ответит Татьяна Алексеевна. Ляксевна,явись народу.
18.01.2019, 19:56
Гость: Алекс Дорф

Единство и сила решают все вопросы в свою пользу. А разобщенных и слабых делают терпилами-рабами все кто сплотился в структуры - МВД, ФСБ, омоны, прокуратуру, судейских чиновников, армию, росс карателей (язык не поворачивается назвать их гвардией, потому как помню по советским фильмам "Освобождение" и т.д., что есть такое гвардия и за какие заслуги удостаивались такой почести бывшие колхозники, рабочие, учителя, инженеры. Нет, эти не такие), политические партии, чиновничий аппарат.
А так называемая власть, состоящая из вышеперечисленных, оказывается боится. У нее есть животный страх. Перед единством и силой. А так как власть в РФ вороватая, наглая, бездуховная до неприличия, то и боится она вдвойне. Понимая, что только эти качества могут свернуть ее в бараний рог, унизить, обобрать и заставить страдать так, как она, эта власть, заставляет страдать, унижает и обирает разобщенных и слабых.
Этот случай нам всем наука.
18.01.2019, 19:33
Гость: Совсем не так!

Всё просто!
Как ясно показали события в Ингушетии,ИХ ОМОН не станет избивать и винтить свой народ и не допустит "чужих"!
А вот российский "пенсионер в 45" рад радёшенек избить,унизить,искалечить ,посадить своего русского земляка.
Восхищаюсь этой северо-кавказской положительной чертой.
Все комментарии (52)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.