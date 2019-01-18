Магнитогорск: Не хочется верить в причастность к трагедии ИГИЛ*, но…

18:18

Джихадисты взяли на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки — Следственный комитет отвергает

Взрыв в Магнитогорске. Стоп-кадр с передачи НТВ

Слухи на то они и слухи, когда нет определенности, они бродят тут и там, «а беззубые старухи их разносят по умам», — как пел Владимир Высоцкий в «Песенке о слухах». Официальная версия власти на трагедию в Магнитогорске не изменилась — взрыв и обрушение подъезда в жилом доме 31 декабря 2019 года, в результате чего погибло 39 человек, произошли в результате взрыва бытового газа.

Одновременно ряд изданий, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщали, что рассматривается и версия теракта. И якобы погибшие на следующий день три человека в маршрутке во время газового баллона, были причастны к «теракту» в многоэтажке. При этом Следственный комитет России заявлял, следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения дома не обнаружено.

Из-за закрытости проводимого расследования и деятельного участия в нем представителей ФСБ появился ряд высказываний о том, что взрыв произошел в результате теракта — поползли слухи. Масла в огонь добавило нынешнее заявление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ) взявшей на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске. Сообщение об этом изначально появилось на сайте организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, со ссылкой на арабскую газету Al Nada.

По этому поводу есть определенные сомнения. Во-первых, ответственность ИГИЛ* взял на себя спустя более двух недель после взрывов, не поспешив оповестить мир о своей причастности к трагедии в российском городе сразу, объясняя это якобы обеспечением безопасности исполнителей теракта.

Во-вторых, в своей трактовке якобы совершенного взрыва джихадисты перечисляют лишь общеизвестные факты и расплывчато называют место заложенной взрывчатки — между третьим и десятым этажом здания.

При этом цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было. Опять-таки нужно принимать во внимание то обстоятельство, что ИГИЛ* не берет на себя ответственность практически за любой террористический акт в России. И, скажем, когда мужчина с ножом напал на прохожих в Сургуте и ранил семерых человек, а после того как был застрелен полицейскими на его теле был обнаружен муляж «пояса шахида», ИГИЛ* тоже взял ответственность на себя.

Но, как мы тогда писали, как правило, если атака спланирована ячейкой ИГ*, то группировка сразу же берет на себя ответственность за случившееся. А если теракт осуществлен так называемыми солдатами халифата, откликнувшимися на призыв ИГ* (то есть местными радикалами, которые за несколько дней или непосредственно перед нападением записали присягу халифу на видео, то ИГ* берет ответственность только после проверки на факт присяги — обычно через день-три. Распространённая в СМИ версия, что ИГ*, просто мониторя ленту новостей, берет на себя ответственность за все теракты, не верна.

При этом неоспорим факт нахождения в России так называемых «спящих ячеек» исламистов — это констатировал и директор ФСБ Александр Бортников. Джихадисты кучкуются не только в Чечне (там их, правда, подприжал Рамзан Кадыров), Дагестане и других северокавказских республиках, они распространились по территории всей страны, в том числе обосновались в Москве и Санкт-Петербурге. Исламистов задерживают даже в заполярном Норильске и других достаточно холодных для теплолюбивых выходцев из Азии и Ближнего Востока городах.

Магнитогорск здесь не является исключением, Урал в целом и Челябинская область в частности в большой степени криминализированы легальными, а порой и нелегальными мигрантами из среднеазиатских республик. Многие из них исповедуют ваххабизм, а любая более-менее значимая по численности «ячейка» считает своим долгом каким-либо образом присоединиться к «Исламскому государству»* и присягнуть ему на верность. Так что в случае, если в Магнитогорске и был предположительный теракт, причастность к нему ИГИЛ* в большей степени вероятна.

Тем не менее, официально озвучивается только версия взрыва бытового газа. При этом, насколько известно, в подъезде взорвавшегося дома проживала некая семья «каких-то таджиков», причастность к взрыву которых никак не оглашается. Хотя можно предположить, что в этой квартире мог взорваться не магистральный газ, а баллон с газом по неосторожности — гастарбайтеры используют его при приготовлении уличной еды, да и в тех же маршрутках в качестве топлива.

Возможно, что и полицейские открыли огонь по маршрутке, которая не остановилась по их требованию из-за отсутствия документов у водителя и попали в газовый баллон. Ведь тоже можно рассматривать такой вариант, как и ряд других. Это такие наивные подсказки следствию, по большому счету — домысел. Всегда что-то додумывается если нет определенности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Автор: Виктор Сокирко