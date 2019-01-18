Удержится ли российская власть от осуществления авантюры с Курилами

Передача Курильских островов могла бы стать последней каплей терпения российского общества



Вид на остров Шикотан. Фото Муратов Витольд с сайта wikimedia.org

В конце 2018 года активизировались обсуждения о заключении мирного договора с Японией и о возможной передаче этой стране двух Курильских островов (архипелага Хабомаи и острова Шикотан).

Японские официальные лица начали даже рассуждать о том, что делать с населением островов, как будто речь шла об уже свершившемся факте. Очевидно, что японской стороне были как минимум даны намеки насчет возможной передачи островов.

На фоне откровенной авантюры с пенсионной реформой, построенной на обмане ожиданий избирателей, гражданское общество России достаточно жестко отнеслось к разговорам о передаче островов.

Как результат, российский МИД занял более твердую официальную позицию в переговорах, требуя от Японии признания итогов Второй мировой войны, в том числе признания всех Курильских островов российской территорией.

Тем не менее, не все так однозначно. К примеру, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ» заявил: «Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора, это сдерживает развитие наших двусторонних отношений. Поэтому заключить его нужно».

До этого он же заявлял «Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет…»

Из этих фраз можно сделать вывод, что нет твердой позиции российских властей о том, что территории ни при каких условиях не будут переданы. Поэтому рано думать, что вопрос закрыт.

Вообще же позиция России в этом вопросе выглядит очень слабой и проигрышной, несмотря на то, что Япония, а не Россия нуждается в островах. Более того, Япония очень боится усиления Китая и сама будет искать союза с Россией, как только поймет бесперспективность вопроса о передаче Курил.

Какие цели преследуют российские власти, ведя переговоры с Японией?

1) Пытаются показать, что Россия не находится в изоляции (премьер-министр Японии частый гость в России). Здесь позиция России слабая, так как наши граждане прекрасно понимают, что премьер-министр Японии так часто у нас бывает только из-за желания получить острова.

2) Пытаются «разбить западную коалицию» во главе с США, переманив на свою сторону Японию. Но ошибочность такой стратегии очевидна, учитывая почти полную зависимость Японии от США во внешней политике.

3) Пытаются привлечь японские инвестиции, в том числе в рамках достижения экономического «прорыва». Это тоже сомнительное ожидание. Получив 2 острова, Япония будет добиваться получения всех 4 островов, шантажируя этими самыми инвестициями. Но даже получив все 4 острова, японцы в инвестициях будут руководствоваться в первую очередь экономическими выгодами.

Возможно, российские власти хотели бы проложить газопровод и железную дорогу из Сахалина в Японию. Но США, обладая огромным влиянием на Японию, в любой момент могут остановить эти проекты.

Так что ожидать инвестиции в обмен на передачу 2 островов – это очень слабая позиция. Если какой-то проект японцы сочтут экономически выгодным, они будут в него вкладывать деньги.

Важным является только дать Японии твердое понимание, что острова не будут переданы ни при каких условиях. Тогда поводов шантажировать Россию у Японии не будет.

Самая большая слабость позиции России связана с тем, что правительство не там ищет ресурсы для «прорыва». Эти ресурсы пытаются найти за пределами страны, в то время как их надо искать внутри страны: в смене экономической модели развития.

Зачем России вообще акцентировать внимание на мирных переговорах с Японией?

Дипломатические отношения у России и Японии имеются. Экономические отношения имеются. Большие японские инвестиции - это, в первую очередь, иллюзии. Заключение мирного договора не является и гарантией от войны. Этой гарантией в определенной степени может являться только мощная армия.

Поняв это и оставив настойчивые попытки заключить мир с Японией, Россия развернет ситуацию. И уже Япония будет добиваться заключения мира с Россией, опасаясь усиления Китая. Так что в этом вопросе нужно просто прервать переговоры и обозначить жесткую позицию: что никакие территории не будут переданы Японии.

При этом можно было бы разрешить экономическую деятельность для Японии на островах и предложить введение безвизового режима между странами, чтобы потомки жителей острова могли бы беспрепятственно посещать Южные Курилы.

Иначе российская власть и дальше будет дискредитировать себя этими переговорами. Ведь Россия ведет переговоры тогда, когда Япония присоединяется к санкциям США и ЕС, голосует в ООН за антироссийские резолюции. Переговоры на таком фоне вообще выглядят абсурдно.

Да и ссылка на Декларацию 1956 г. при переговорах тоже выглядит слабо, так как СССР в 1960 г. посчитал невозможным передачу 2 островов из-за подписания Японией и США договора, делающего законным пребывание американских военных баз на территории страны. И с тех пор ничего не изменилось.

Ну и наконец, при ведении любых подобных переговоров стоит обращать первостепенное внимание на позицию граждан страны. А эта позиция такова, что подавляющая часть граждан против передачи Южных Курил Японии. И никакие кулуарные переговоры не могут стать основанием для отторжения какой-либо территории от России. Все подобные вопросы должны решаться на референдуме.

Передать Южные Курилы – означало бы открыть ящик Пандоры пересмотра результатов Второй мировой войны. А другим таким результатом является нахождение в составе России Калининградской области.

Власть уже допустила непозволительные ошибки в 2018 г., не прислушавшись к мнению граждан страны по социальным вопросам и тем самым обрушив свой рейтинг и доведя уровень недовольства граждан до опасной черты.

Передача Курил могла бы стать последней каплей народного терпения. Так что остается лишь надеяться, что заявления МИД являются проявлением понимания этого факта, а не простым ходом в переговорном процессе с Японией.