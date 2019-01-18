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Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными профессорами РАН

20:29 18.01.2019
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, торжественная церемония состоится 22 января, сообщили ТАСС в Российской академии наук.

Вместе с патриархом почетное звание получит и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН. Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко состоится 22 января. Новых почетных профессоров РАН представит вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега", - сказал представитель РАН.

В свою очередь пресс-секретарь РАН Светлана Попова отметила, что предстоятель Русской православной церкви общается с известными учеными. "Он очень дружил с Сергеем Капицей, знал Петра Капицу, был на съемках программы "Очевидное-невероятное" три раза. Они недавно познакомились с президентом РАН Александром Сергеевым", - рассказала она.

В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 01:02
Гость: Гость

Ну, теперь точно можно заменять запуски ракет молебнами.
19.01.2019, 00:08
Гость: Ник

Это просто издевательство над наукой.Получается,чтобы стать профессором в России необязательно быть ученым,иметь научные труды и научные достижения,а достаточно быть чиновником,священником,толстосумом с непонятно каким образованием и т.д.
19.01.2019, 00:01
Гость: Страна чудес

Для полноты нужно принять и других воров в законе, а так же сделать почетными членами деда Хасана и Мишку-Япончика... Правда на фоне Матвиенко и Кирилла они будут бледно выглядеть.
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