Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко стали почетными профессорами РАН

20:29

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, торжественная церемония состоится 22 января, сообщили ТАСС в Российской академии наук.

Вместе с патриархом почетное звание получит и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН. Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко состоится 22 января. Новых почетных профессоров РАН представит вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега", - сказал представитель РАН.

В свою очередь пресс-секретарь РАН Светлана Попова отметила, что предстоятель Русской православной церкви общается с известными учеными. "Он очень дружил с Сергеем Капицей, знал Петра Капицу, был на съемках программы "Очевидное-невероятное" три раза. Они недавно познакомились с президентом РАН Александром Сергеевым", - рассказала она.

В 2010 году патриарху Кириллу было присвоено звание почетного профессора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ".