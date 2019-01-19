Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

08:40

Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя бизнесмена.

"Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

"Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает (в ответ на поданный Олегом Дерипаской иск - ИФ). Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления", - сказал Геннадий Зюганов.

По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли - производстве алюминия.

17 января сообщалось, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Как ранее сообщил представитель бизнесмена, поводом для иска послужило высказывание Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января, когда руководитель партии КПРФ сделал заявление, в котором "назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением".

По его словам, Дерипаска просит суд взыскать с Зюганова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.