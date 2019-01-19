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Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

08:40 19.01.2019
Олег Дерипаска
Фото с сайта 24smi.org
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Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя бизнесмена.

"Мы инициируем и будем настаивать на проведении комплексной проверки доходов Геннадия Зюганова", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Геннадий Зюганов заявил, что готов ответить на иск бизнесмена Олега Дерипаски и не откажется от требования создать комиссию по расследованию его предпринимательской деятельности.

"Дерипаска решил со мной судиться. Пусть он судится, наша юридическая служба работает (в ответ на поданный Олегом Дерипаской иск - ИФ). Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления", - сказал Геннадий Зюганов.

По его мнению, речь идет о потере контроля России в стратегической для страны отрасли - производстве алюминия.

17 января сообщалось, что Тверской суд Москвы зарегистрировал иск предпринимателя Олега Дерипаски к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Как ранее сообщил представитель бизнесмена, поводом для иска послужило высказывание Зюганова на заседании Государственной Думы 9 января, когда руководитель партии КПРФ сделал заявление, в котором "назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением".

По его словам, Дерипаска просит суд взыскать с Зюганова компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Знаменитости и популярные персоны, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 15:43
Гость: Гость

Дерипаска прав. Зюганов - такой же мошенник, торгующий советским брендом, вывеской (а кроме вывески там больше ничего и нет) и сытно живущий на вырученные деньги. Не мошеннику Зюганову обличать вора Дерипаску.
19.01.2019, 15:39
Гость: Дык это

Вор и жулик хочет судиться в суде назначенном ворами и жуликами? Смеяться или плакать?
19.01.2019, 15:12
Гость: Поручик

Когда воровство не удалось подельники обычно начинают обвинять друг друга в провале. Российским коммунякам особенно должно быть обидно, это ведь они всю эту кашу с реформами заварили, организовали приватизацию и разграбление страны, раздали госсобственность с прицелом что все народные богатства им лично достанутся и они заживут как короли. Они подумали что в таком важном деле без западной помощи не обойтись, а они жулики известные поэтому надо их пригласить - сюжет из 12 стульев. И тут такой облом в итоге на глазах все уходит в иностранные руки и они остаются не с чем, выходит вся жизнь и все их усилия последних лет насмарку. Отдай мне мою долю орет Зюганов я знаю это ты украл, а Дерипаска а у меня ничего нет это ты отдай мне свою что припрятал и они вцепляются друг другу в глотку и катаются по земле.
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