В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

12:30

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах, сообщает RT.

Как отмечается в документе, в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.

Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах.

Такая мера, считает парламентарий, уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объясняет Свинцов.

Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.

По его мнению, закрываться они должны в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.