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В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

12:30 19.01.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах, сообщает RT.

Как отмечается в документе, в места реализации этих товаров будет запрещён вход лицам моложе 18 лет.

Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах.

Такая мера, считает парламентарий, уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать в несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.

«До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодёжь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему», — объясняет Свинцов.

Депутат также добавил, что в таких магазинах не должно продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.

По его мнению, закрываться они должны в ночное время, когда алкоголь уже продавать нельзя, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Розничная торговля и торговые сети в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 21:55
Гость: мамаю

что бы вы еще один какой-нибудь ельцин-центр создали?Интересно,как вам там в нем нравится бронзовый бюст ебн,сидящего на скамье.Он как к пьяницам относился?Что он приватизировал в первую очередь.Напомню-нефтянку.А какую нефтяную трубу заимела его семья в результате всего этого??Может напомните...
19.01.2019, 21:45
Гость: гость

ограничили курение в некоторых местах,так теперь курильщики курят на ходу, а идущие курильщики по тротуарам без проблем обкуривают идущих вслед жителей и что самое ужасное-детей,идущих за ними.А в домах курильщики курят на общественных балконах,оберегая свои жилища и наплевав на осталь-ных жителей дома.Весной,когда стает снег обратите внимание за территории вокруг общественных остановок.На ул.Бакунинской в Москве на остановках в этот период по щиколотку окурков.А какие наказания курильщикам-никаких. Вот,например,в богатой стране Сингапур запретили жвачку.А вы пройдите по Ст.Арбату-вся плитку в пешеходной зоне заплевана жвачкой.Даже когда ее соскоблят,все равно остаются черные следы.Так же обстоят дела и вблизи м.Бауманская.Особенно на пешеходной ул.Ладожская.Плитка персикового цвета превратилась-в какой цвет?А в метро,когда хватаешься за поручни,всегда попадаешь на прилепленную к ним жвачку.Что я должна чувствовать при этом, когда знаю(что особенно напрягает),что бывшие отделившиеся прут в Москву толпами,и кто-то имет заболевание туберкулезом.А содержание собак в много-квартирных домах? У нас в подъезде живут жители,которые занимаются их разведением.Сомневаюсь,что они платят налоги в бюджет за свою хозяйствен-ную деятельность? И как они убирают и отвечают рублем за уборку и содержа-ние собак в многоэтажных многоквартирных домах?Никак.Когда же будет введен налог на собак?А еще и намордники.Трех детей знаю,которые пострадали от укусов любителей собак.А как они ответили?Никак
19.01.2019, 20:59
Гость: erg

В Канаде так дело и обстоит. Помню, как-то решил посмотреть, что канадцы пьют. Ни в одном магазине (университетский городок в Онтарио) даже пива не было, кроме "рут бир", т. е. напитка из корня некого растения, без алкоголя и порядочная гадость. Потом нашел магазинчик, набитый алкоголем из всех стран, в переулке. Народ покупал в основном пиво. Крепкие напитки никто при мне не трогал вообще. В другом городе (на севере) увидел магазин с бутылками и сигаретами внутри. Зайти постеснялся, никто туда не ходил, не хотел я выглядеть алкашом или курильщиком.
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